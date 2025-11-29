नमो भारत ट्रेन के काम में अड़ंगा? GMDA ने गुरुग्राम में प्रस्तावित स्टेशन पर डाल दी पेयजल लाइन

संक्षेप: Namo Bharat Train : गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित स्टेशन और रूट पर जीएमडीए ने पेयजल लाइन डाल दी है। बताया जा रहा है कि एनसीआरटीसी और जीएमडीए के बीच आपसी तालमेल की कमी से ऐसा हुआ है।

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित स्टेशन और रूट पर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने पेयजल लाइन डाल दी है। बताया जा रहा है कि एनसीआरटीसी और जीएमडीए के बीच आपसी तालमेल की कमी से ऐसा हुआ है। इस पाइपलाइन को दोबारा शिफ्ट करने पर करोड़ों रुपये की लागत आएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली के सराय रोहिल्ला से लेकर गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक ट्रेन दौड़ेगी। इसके तहत प्रस्तावित 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें इफ्को चौक स्टेशन शामिल है। इस साल की शुरुआत में जीएमडीए ने करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन डालने का ठेका एक कंपनी को आवंटित किया था।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ बरसाती नाले के साथ पाइपलाइन डाली जानी थी। पाइपलाइन डालने के लिए जीएमडीए ने एनएचएआई से मंजूरी लेने के बाद काम शुरू कर दिया।

पाइपलाइन डालने पर जताई थी आपत्ति : करीब 60 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद एनसीआरटीसी ने इस पाइपलाइन पर ऐतराज जाहिर किया है। एनसीआरटीसी के मुख्य परियोजना प्रबंधक अतुल गुप्ता ने जीएमडीए को लिखे पत्र में कहा है कि जिस जमीन पर पाइपलाइन डाली गई है, वह नमो भारत ट्रेन रूट के निर्माण के बीच में आ रही है। इफ्को चौक स्टेशन के निर्माण के बीच में यह पेयजल लाइन अड़चन बनेगी। ऐसे में इस काम को रोका जाए।

वैकल्पिक जमीन मुहैया कराने की मांग इसका जवाब देते हुए जीएमडीए ने कहा कि एनएचएआई से मंजूरी लेने के बाद काम शुरू किया गया। अधिकांश काम पूरा हो चुका है। पत्र में कहा कि एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के रूट में बदलाव करने की सूचना जीएमडीए को नहीं दी है। ऐसे में यदि पेयजल लाइन के रूट में बदलाव करना है तो वैकल्पिक जमीन मुहैया करवाई जाए। बता दें कि इस पेयजल लाइन को सेक्टर-16 के बूस्टिंग स्टेशन से डाला जा रहा है। इसका उद्देश्य डीएलएफ क्षेत्र के अलावा एमजी रोड पर विकसित रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है।