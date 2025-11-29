Hindustan Hindi News
नमो भारत ट्रेन के काम में अड़ंगा? GMDA ने गुरुग्राम में प्रस्तावित स्टेशन पर डाल दी पेयजल लाइन

Namo Bharat Train : गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित स्टेशन और रूट पर जीएमडीए ने पेयजल लाइन डाल दी है। बताया जा रहा है कि एनसीआरटीसी और जीएमडीए के बीच आपसी तालमेल की कमी से ऐसा हुआ है। 

Sat, 29 Nov 2025 09:26 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के पास नमो भारत ट्रेन के प्रस्तावित स्टेशन और रूट पर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने पेयजल लाइन डाल दी है। बताया जा रहा है कि एनसीआरटीसी और जीएमडीए के बीच आपसी तालमेल की कमी से ऐसा हुआ है। इस पाइपलाइन को दोबारा शिफ्ट करने पर करोड़ों रुपये की लागत आएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली के सराय रोहिल्ला से लेकर गुरुग्राम होते हुए रेवाड़ी के बावल तक ट्रेन दौड़ेगी। इसके तहत प्रस्तावित 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें इफ्को चौक स्टेशन शामिल है। इस साल की शुरुआत में जीएमडीए ने करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन डालने का ठेका एक कंपनी को आवंटित किया था।

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जयपुर से दिल्ली की तरफ बरसाती नाले के साथ पाइपलाइन डाली जानी थी। पाइपलाइन डालने के लिए जीएमडीए ने एनएचएआई से मंजूरी लेने के बाद काम शुरू कर दिया।

पाइपलाइन डालने पर जताई थी आपत्ति : करीब 60 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद एनसीआरटीसी ने इस पाइपलाइन पर ऐतराज जाहिर किया है। एनसीआरटीसी के मुख्य परियोजना प्रबंधक अतुल गुप्ता ने जीएमडीए को लिखे पत्र में कहा है कि जिस जमीन पर पाइपलाइन डाली गई है, वह नमो भारत ट्रेन रूट के निर्माण के बीच में आ रही है। इफ्को चौक स्टेशन के निर्माण के बीच में यह पेयजल लाइन अड़चन बनेगी। ऐसे में इस काम को रोका जाए।

वैकल्पिक जमीन मुहैया कराने की मांग

इसका जवाब देते हुए जीएमडीए ने कहा कि एनएचएआई से मंजूरी लेने के बाद काम शुरू किया गया। अधिकांश काम पूरा हो चुका है। पत्र में कहा कि एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के रूट में बदलाव करने की सूचना जीएमडीए को नहीं दी है। ऐसे में यदि पेयजल लाइन के रूट में बदलाव करना है तो वैकल्पिक जमीन मुहैया करवाई जाए। बता दें कि इस पेयजल लाइन को सेक्टर-16 के बूस्टिंग स्टेशन से डाला जा रहा है। इसका उद्देश्य डीएलएफ क्षेत्र के अलावा एमजी रोड पर विकसित रिहायशी और व्यावसायिक कॉलोनियों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना है।

अभिनव वर्मा, कार्यकारी अभियंता, जीएमडीए, ''एचएचएआई से स्वीकृति लेने के बाद पाइपलाइन बिछाने का कार्य आवंटित किया था। एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के रूट को बदल दिया है, जिसकी जानकारी जीएमडीए को नहीं दी गई थी।''

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
