नमो भारत के रूट में रुकावट बनी पाइपलाइन, गुरुग्राम में दूसरी जगह की जाएगी शिफ्ट

संक्षेप: सराय रोहिल्ला से बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए गुरुग्राम में करीब सवा किलोमीटर लंबी सीवर और पेयजल पाइपलाइन तथा लगभग 1290 मीटर बरसाती नाले को स्थानांतरित करना होगा।

दिल्ली के सराय रोहिल्ला से गुरुग्राम होते हुए बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए करीब सवा किलोमीटर लंबी पाइप लाइन स्थानांतरित करनी होगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने इस पाइप लाइन से जुड़ी जानकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सौंप दी है।

जीएमडीए की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक करीब 870 मीटर लंबी सीवर की लाइन नमो भारत ट्रेन के निर्माण के रास्ते में आ रही है। ऐसे में इसका स्थानांतरण आवश्यक है। 1400 एमएम क्षमता की 270 मीटर पाइप लाइन दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नेस्ले बिल्डिंग के समीप आ रही है, जोकि करीब छह से सात मीटर गहरी है। 1800 एमएम क्षमता की पाइप लाइन, जिसकी लंबाई करीब 600 मीटर है। यह झाड़सा चौक से राजीव चौक के बीच में है। यह सात मीटर से नौ मीटर गहराई पर दबी हुई है। शोधित पानी की पाइप लाइन करीब 1085 मीटर है।

इन स्थानों पर भी स्थानांतरण की जरूरत इफ्को चौक पर स्टेशन के निर्माण के लिए करीब 200 मीटर पाइप लाइन को स्थानांतरित करना होगा, जोकि 600 एमएम की है। इस तरह इफ्को चौक स्टेशन के प्रवेश और निकासी की जगह पर 700 एमएम क्षमता की 200 मीटर लंबी पेयजल लाइन है। राजीव चौक पर 300 मीटर लंबी पाइप लाइन के स्थानांतरण की जरूरत पड़ेगी, जिसकी क्षमता करीब 1500 एमएम है। इन स्थानों पर पाइप के स्थानांतरण की सबसे अधिक जरूरत है। ये पाइप लाइन सीधे-सीधे नमो भारत ट्रेन के रूट में बाधा बनकर खड़ी हुई हैं।

रूट इस तरह निर्धारित एनसीआरटीसी ने दिल्ली के सराय रोहिल्ला से लेकर गुरुग्राम होते हुए बावल तक दिल्ली-जयपुर हाईवे के साथ-साथ नमो भारत ट्रेन के संचालन की योजना है। इसके तहत दिल्ली में सराय रोहिल्ला, आईएनए, मुनिरका, एयरो सिटी के बाद गुरुग्राम में साइबर सिटी, इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर, रेवाड़ी में धारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल में स्टेशन का निर्माण होगा। इफ्को चौक पर गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज स्टेशन बनेगा।