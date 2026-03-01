Hindustan Hindi News
नमो भारत ट्रेन चलने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कम हुए वाहन, 7 दिन में 10% से ज्यादा कमी

Mar 01, 2026 05:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, गौरव त्यागी
दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) दौड़ने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (Delhi-Meerut Expressway) पर वाहनों की संख्या कम हुई है। सात दिनों के अंदर वाहन संख्या में दस फीसदी से ज्यादा कमी दर्ज की गई है।

नमो भारत ट्रेन चलने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कम हुए वाहन, 7 दिन में 10% से ज्यादा कमी

नमो भारत के रूट पर पड़ने वाले मेट्रो स्टेशनों पर यात्री संख्या में नौ से 23 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। संचालन के बाद नमो भारत के गाजियाबाद और न्यू अशोक नगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। गाजियाबाद में नमो भारत से मेट्रो की रेड लाइन और न्यू अशोकनगर में मेट्रो की ब्लू लाइन कनेक्ट होती है।

मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का दिखा असर

मेरठ में मेट्रो चलने और मोदीपुरम तक नमो भारत चलने से मेरठ से दिल्ली और नोएडा पहुंचना आसान हुआ है। पहले सप्ताह में ही नमो भारत के चलते दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या में दस फीसदी से ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल पर औसत वाहन संख्या पहले 58 हजार वाहन प्रतिदिन से ज्यादा थी। यह घटकर 52 हजार प्रतिदिन पर आ गई है। इसी तरह भोजपुर पर वाहन संख्या पिछले सप्ताह तक करीब दस हजार वाहन प्रतिदिन थी। यह घटकर साढ़े 8 हजार वाहन प्रतिदिन पर आ गई है।

Namo Bharat Train

मेरठ में घटा सिटी ई-बसों का न्यूनतम किराया

दिल्ली मेरठ नमो भारत और मेरठ में मेट्रो संचालन के बाद मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने किराए में कमी की है। इलेक्ट्रिक सिटी बसों के यात्री घटने पर न्यूनतम किराया दो रुपये घटाने का फैसला लिया गया। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को न्यूनतम 12 रुपये किराये की बजाय 10 रुपये देने होंगे।

न्यू अशोक नगर और गाजियाबाद में यात्री बढ़े

दिल्ली मेरठ का पूरा ट्रैक खुलने का असर न्यू अशोक नगर और गाजियाबाद स्टेशन पर भी दिख रहा है। गाजियाबाद स्टेशन पर यात्री संख्या में करीब बीस फीसदी का इजाफा हुआ है। यहां बीते सप्ताह तक औसत यात्री संख्या आठ से नौ हजार के बीच थी। इसी तरह न्यू अशोकनगर पर यात्री संख्या में दस फीसदी का उछाल आया है। यहां यात्री संख्या सात हजार से ज्यादा हो गई है। मेरठ में मेट्रो और मोदीनगर तक नमो भारत का संचालन होने के कारण यात्री संख्या में यह उछाल आया है। सराय काले खां स्टेशन पर भी प्रतिदिन पांच हजार यात्री पहुंच रहे हैं।

मेट्रो में भी बढ़े यात्री

नमो भारत संचालन का असर मेट्रो की यात्री संख्या पर पड़ा है। जनवरी में न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर औसत यात्री संख्या 26088 थी। यह 27 फरवरी को 32192 दर्ज की गई। इसमे करीब 23 फीसदी का इजाफा हुआ है। गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर जनवरी में यात्री संख्या 57474 थी। यह 27 फरवरी को करीब नौ फीसदी बढ़कर 62688 हो गई है। मेट्रो प्रबंधन का कहना है कि अभी यह शुरुआत है। इसे बड़ा ट्रेंड नहीं मान सकते हैं। त्योहारी सीजन का असर भी हो सकता है। कुछ दिनों के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी।

Delhi Meerut Expressway Delhi News
