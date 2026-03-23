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नमो भारत ट्रेन के लिए गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर खरीदी जाएगी जमीन, NCRTC ने बनाई ड्राफ्ट नीति

Mar 23, 2026 08:32 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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हरियाणा सरकार की ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के नीमराना तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के लिए जमीन की खरीद की जाएगी। एनसीआरटीसी ने जमीन खरीदने के लिए ड्रॉफ्ट नीति तैयार की है। 

नमो भारत ट्रेन के लिए गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर खरीदी जाएगी जमीन, NCRTC ने बनाई ड्राफ्ट नीति

हरियाणा सरकार की ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के नीमराना तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के लिए जमीन की खरीद की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने जमीन खरीदने के लिए ड्रॉफ्ट नीति तैयार की है। मंजूरी के बाद इस नीति के माध्यम से जमीन की खरीद होगी।

एनसीआरटीसी को दिल्ली के सराय कालेखां से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के नीमराना तक और दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक हरियाणा में 381 एकड़ निजी जमीन की आवश्यकता है, जबकि 501 एकड़ सरकारी जमीन की आवश्यकता है।

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एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल की तरफ से हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को लिखे पत्र में कहा है कि साल 2013 की भूमि अधिग्रहण नीति के तहत नमो भारत ट्रेन के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उससे परियोजना में देरी हो सकती है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने गत आठ जनवरी को ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के लिए निजी जमीन की खरीद को लेकर जमीन खरीद नीति बनाई है। ऐसे में एनसीआरटीसी भी इस नीति के तहत जमीन मालिकों से आपसी सहमती के बाद जमीन की खरीद करेगी। इस नीति के माध्यम से जमीन अधिग्रहण से जुड़ी दिक्कत भविष्य में नहीं होगी।

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16 स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित

दिल्ली-गुरुग्राम-बावल-नीमराना तक नमो भारत परियोजना के निर्माण में 34 हजार 299 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 105.02 किमी लंबी इस परियोजना के तहत 16 स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। फिलहाल केंद्र सरकार ने दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए बावल तक पहले चरण में 93.12 किमी लंबी नमो भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी दी है। इसके तहत 13 स्टेशन का निर्माण होना है।

परियोजना पर चर्चा हो चुकी

नमो भारत ट्रेन परियोजना को राजस्थान से जोड़ने को लेकर पांच मार्च को हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिव के बीच बैठक हुई थी। इसमें इस परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। गत नौ मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें बात हुई कि जिस तरह हरियाणा सरकार ने दिल्ली और हरियाणा को मेट्रो से जोड़ने के लिए वित्तीय योगदान दिया है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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