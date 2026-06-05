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काम की बात: नमो भारत ट्रेन के लिए ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर खरीदी जाएगी जमीन, यहां से निकलेगा रूट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Namo Bharat Train : गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट जल्द रफ्तार पकड़ने जा रहा है। इसके लिए ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज जमीन मालिकों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि खरीदने पर विचार किया जा रहा है।

नमो भारत ट्रेन के लिए ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर खरीदी जाएगी जमीन, यहां से निकलेगा रूट

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो की तर्ज पर नमो भारत ट्रेन के लिए आवश्यक जमीन को सीधे जमीन मालिकों से खरीदा जाएगा। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने जमीन खरीद नीति के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को सूचित किया है। एनसीआरटीसी ने दिल्ली से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के बहरोड़ तक और दिल्ली से सोनीपत, पानीपत होते हुए करनाल तक नमो भारत ट्रेन के संचालन को लेकर रूट प्रस्तावित किया है।

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हरियाणा सरकार की तरफ से इन दोनों रूटों को लेकर मंजूरी दी जा चुकी है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों ट्रेन के निर्माण की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। एनसीआरटीसी ने एचएमआरटीसी को सूचित किया था कि नमो भारत ट्रेन के इन दोनों मार्गों पर निजी लोगों की जमीन भी आ रही है। इसको लेकर एचएमआरटीसी ने उन्हें सूचित किया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के बीच में आ रही निजी लोगों की जमीन को खरीदने के लिए जमीन खरीद नीति बनाई है।

10 सदस्यीय समिति गठित

जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति में 10 सदस्य हैं। इनमें जीएमडीए के अतिरिक्त सीईओ, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला नगर योजनाकार, जिला राजस्व अधिकारी, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के कार्यकारी अभियंता के अलावा गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) के तीन अधिकारी शामिल हैं। इस नीति के आधार पर एनसीआरटीसी के लिए जमीन की खरीद की जाएगी।

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प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी हो चुके

फरवरी में एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि साल 2013 की जमीन अधिग्रहण नीति के तहत यदि नमो भारत ट्रेन के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो इस परियोजना के निर्माण में देरी हो जाएगी। उन्होंने पत्र में कहा था कि ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो को लेकर तैयार जमीन एनसीआरटीसी जमीन मालिकों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदना चाहती है। इसकी नीति बनवाई जाए।

यहां बनेंगे स्टेशन

गौरतलब है कि एनसीआरटीसी की योजना दिल्ली के सराय काले खां से लेकर हरियाणा के धारूहेड़ा तक नमो भारत ट्रेन चलाने की है। पहले बहरोड़ तक नमो भारत ट्रेन चलाने की योजना थी, लेकिन अब पहले चरण में धारूहेड़ा तक ट्रेन चलाई जाएगी। दूसरे चरण में इस ट्रेन से राजस्थान के बहरोड़ क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। पहले चरण में दिल्ली में 4 स्टेशन और हरियाणा में 9 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ये स्टेशन दिल्ली में सराय काले खां, जोरबाग, मुनीरका, एरो सिटी, गुरुग्राम में साइबर सिटी, इफको चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और रेवाड़ी के धारूहेड़ा होंगे।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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