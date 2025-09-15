नमो भारत ट्रेन यात्रियों को गुड न्यूज, दिल्ली के इन 2 स्टेशनों पर मिलेगी EV चार्जिंग सुविधा

Namo Bharat Train : नमो भारत ट्रेन यात्रियों को गुड न्यूज है। दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन पर जल्द ही लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा भी मिलने लगेगी।

दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन पर जल्द ही लोगों को अपने इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा भी मिलने लगेगी। इस सुविधा से ऐसे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, जो दिल्ली-मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन स्टेशन तक आने-जाने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।

दरअसल, राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो भारत ट्रेन के स्टेशनों पर कार चार्जिंग की सुविधा देने की यह पहल की गई है। एनसीआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ साउथ के स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है। दिल्ली के स्टेशनों पर अभी तक यह सुविधा नहीं मिल सकी थी।

अब आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है, जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएंगे। यहां न केवल निजी वाहनों से आने वाले लोगों को, बल्कि इन चार्जिंग स्टेशन का फायदा ई-कैब चालकों को भी होगा। एक बार में तीन वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा।

दो तरह के होंगे पॉइंट न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन पर दो तरह के चार्जिंग पॉइंट दिए जाएंगे। इसमें एक स्लो चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट होगा। फास्ट चार्जिंग पॉइंट के माध्यम से कार को महज 30 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकेगा।