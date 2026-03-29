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आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन और दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मिल सकती है यह सुविधा

Mar 29, 2026 06:50 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, गौरव त्यागी
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दिल्ली में न्यू अशोक नगर के बाद अब आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को बगैर सुरक्षा जांच मेट्रो में सफर की सुविधा मिल सकती है। एनसीआरटीसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित एजेंसियों के बीच इस संबंध में बातचीत चल रही है।   

आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन और दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मिल सकती है यह सुविधा

दिल्ली में न्यू अशोक नगर के बाद अब आनंद विहार में नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को बगैर सुरक्षा जांच दिल्ली मेट्रो में सफर की सुविधा मिल सकती है। एनसीआरटीसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित एजेंसियों के बीच इस संबंध में बातचीत चल रही है। इस व्यवस्था के बाद इससे नमो भारत से आने वाले यात्रियों का सुरक्षा जांच में लगने वाला समय बचेगा और वे सीधे मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए सुरक्षा उपायों को जांच रही हैं।

आनंद विहार पर यात्रियों का भारी दबाव

आनंद विहार नमो भारत और दिल्ली मेट्रो का व्यस्ततम इंटरचेंज बनकर उभरा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, हर दिन करीब 12 हजार यात्री आनंद विहार स्टेशन पर नमो भारत का उपयोग कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश मेट्रो का सफर करने वाले होते हैं। अभी यात्रियों को नमो भारत से उतरकर मेट्रो में जाने के लिए दोबारा लंबी कतार और सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इससे व्यस्ततम समय में 10 से 15 मिनट बर्बाद होता है। नई व्यवस्था होने पर यात्रियों का यह समय बचेगा और भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी की कड़ी में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह व्यवस्था त्याेहारों के समय भी काफी मददगार साबित हो सकती है। उस समय भीड़ नियंत्रण करना हमेशा से रेल-मेट्रो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है।

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यात्रियों को ये लाभ होंगे

सीधे प्रवेश : यात्रियों को टोकन या कार्ड पंच करने के बाद दोबारा बैग स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से नहीं गुजरना होगा

कनेक्टिविटी : नमो भारत और मेट्रो की सुरक्षा एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेंगी, ताकि कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित रहे

असर : इसका लाभ रोजाना सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों के साथ भारी सामान लेकर मेरठ या गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों यात्रियों को भी मिलेगा

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शीशे की रेलिंग से कॉरिडोर सुरक्षित बनेगा

एनसीआरटीसी की तैयारी है कि आनंद विहार स्टेशन पर नमो भारत से उतरने वाले यात्रियों को अलग करने के लिए शीशे की रेलिंग लगाई जाएगी। इससे यह केवल नमो भारत यात्रियों के लिए समर्पित कॉरिडोर हो जाएगा। नमो भारत के यात्री सीधे मेट्रो के सिक्योरिटी जोन में प्रवेश कर सकेंगे। कौशांबी बस अड्डा और गाजियाबाद की तरफ से फुट ओवरब्रिज के जरिए आने वाले यात्री इनमें नहीं मिलेंगे। इससे सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी। गाजियाबाद में भी ऐसी तैयारी है।

एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास शुरू

वर्तमान में आनंद विहार पर नमो भारत और मेट्रो की सुरक्षा अलग-अलग एजेंसियां संभालती हैं। एनसीआरटीसी अब संबंधित एजेंसियों के साथ इस तकनीकी और सुरक्षा पहलू पर चर्चा कर रही है कि कैसे एक ही सुरक्षा घेरे को दोनों परिवहन प्रणालियों के लिए मान्य बनाया जाए। इस कदम से आनंद विहार पर लगातार बढ़ रही भीड़ का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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