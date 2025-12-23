नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत को लेकर लड़का-लड़की पर केस, पुलिस ने शुरू की जांच

संक्षेप: एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन में एक लड़का और लड़की के अश्लील हरकत करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुरादनगर थाने में केस दर्ज कराया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

नमो भारत ट्रेन में एक लड़का और लड़की के अश्लील हरकत करने के मामले में एनसीआरटीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। NCRTC ने इस मामले में मुरादनगर थाने में केस दर्ज कराया है। करीब एक हफ्ते पहले इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसे लेकर लोगों ने कड़ा कदम उठाए जाने की मांग की थी। एनसीआरटीसी ने वीडियो वायरल करने वाले ऑपरेटर को पहले ही बर्खास्त कर दिया था। एनसीआरटीसी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

यह घटना करीब एक हफ्ते पहले की है। ट्रेन के भीतर एक लड़का और लड़की के आपत्तिजनक कृत्य का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी गई थी। एनसीआरटीसी ने इस मामले में सख्त ऐक्शन लेते हुए उस कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था जिसने इस वीडियो को वायरल किया था। अब एनसीआरटीसी के अधिकारी दुष्यंत कुमार की शिकायत पर पुलिस ने लड़का-लड़की के साथ ऑपरेटर के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है।

एसीपी मसूरी सर्किल लिपि नगायच के अनुसार, इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि नमो भारत ट्रेन में इस तरह के अमर्यादित व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।