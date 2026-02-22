नमो भारत ट्रेन की शुरुआत; दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक किराए की डिटेल
प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में नमो भारत ट्रेन और 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ गलियारे का उद्घाटन किया। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली यह देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन है जो दिल्ली-मेरठ के बीच यात्रा को तेज बनाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मेरठ में शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने 'नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम' (RRTS) के बाकी खंडों का भी उद्घाटन किया। इनमें दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और मेरठ (दक्षिण) और मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड भी शामिल है। इसके साथ ही दिल्ली-मेरठ गलियारे का श्रीगणेश हो गया।
पहला स्टेशन सराय काले खां
गलियारे का पहला स्टेशन सराय काले खां चार नमो भारत स्टेशन में से एक है। रणनीतिक रूप से अहम यह स्टेशन 'मल्टी-मॉडल हब' है जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन, वीर हकीकत राय आईएसबीटी और रिंग रोड को जोड़ता है।
मेरठ के इन स्टेशनों का भी श्रीगणेश
इसके साथ ही जिन तीन अन्य स्टेशनों (नमो भारत स्टेशन शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम) की शुरुआत की गई है, वे मेरठ में हैं।
180 तक की स्पीड, 1 घंटे से कम में पूरा होगा सफर
अधिकारिक बयान में कहा गया है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली यह देश की पहली रीजनल रैपिड रेल है। इसकी मदद से गाजियाबाद, साहिबाबाद और मेरठ जैसे शहरों से बहुत कम समय में दिल्ली तक की आवाजाही होगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उम्मीद है कि ट्रेन 82.15 किलोमीटर का सफर एक घंटे से कम समय में पूरा कर लेगी।
इन 14 स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन
82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे का पहला स्टेशन सराय काले खां है। सराय काले खां और मोदीपुरम डिपो के बीच अपने सफर के दौरान नमो भारत ट्रेन 14 स्टेशनों पर रुकेगी जिसमें न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी और शताब्दी नगर शामिल हैं।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।