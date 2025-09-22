Namo Bharat Train : फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज, देखें रूट मैप

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में मेट्रो परियोजना के बाद जल्द नमो भारत परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की ओर से सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। परियोजना के तहत बाटा चौक पर नमो भारत का इंटरचेंज बनेगा।

यहां से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। अगले सप्ताह इस पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद फरीदाबाद की एनसीआर में मजबूत कनेक्टिविटी होगी। शहर में कनेक्टीविटी के तौर सार्वजनिक परिवहन सेवा का काफी अभाव है। गुरुग्राम जाने के लिए लोगों को अभी पहले दिल्ली के राजीव चौक या केंद्रीसय सचिवालय जाना पड़ता है। वहां से दूसरे मेट्रो बदल कर गुरुग्राम और नोएडा पहुंचते हैं। ऐसे में आधे घंटे का समय तय करने में लोगों को दो से तीन घंटे लग जाते हैं। कैब से गुरुग्राम आवाजाही करना महिलाओं के लिए रात के अक्सर असुरक्षित होता है। दूसरी तरफ नोएडा के हवाई अड्डे के अगले माह से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से फरीदाबाद की गुरुग्राम और नोएडा की बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी की गई है।

आवागमन आसान होगा फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेट्रो के साथ बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को को सुविधा होगी। नमो भारत ट्रेन चलने से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, भिवाड़ी और फरीदाबाद की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।