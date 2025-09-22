Namo Bharat train interchange to be built at Bata Chowk in Faridabad see route map Namo Bharat Train : फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज, देखें रूट मैप, Ncr Hindi News - Hindustan
Namo Bharat Train : फरीदाबाद के बाटा चौक पर बनेगा नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज, देखें रूट मैप

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में मेट्रो परियोजना के बाद जल्द नमो भारत परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की ओर से सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। परियोजना के तहत बाटा चौक पर नमो भारत का इंटरचेंज बनेगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादMon, 22 Sep 2025 06:40 AM
यहां से नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। अगले सप्ताह इस पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना है। इसके बाद फरीदाबाद की एनसीआर में मजबूत कनेक्टिविटी होगी। शहर में कनेक्टीविटी के तौर सार्वजनिक परिवहन सेवा का काफी अभाव है। गुरुग्राम जाने के लिए लोगों को अभी पहले दिल्ली के राजीव चौक या केंद्रीसय सचिवालय जाना पड़ता है। वहां से दूसरे मेट्रो बदल कर गुरुग्राम और नोएडा पहुंचते हैं। ऐसे में आधे घंटे का समय तय करने में लोगों को दो से तीन घंटे लग जाते हैं। कैब से गुरुग्राम आवाजाही करना महिलाओं के लिए रात के अक्सर असुरक्षित होता है। दूसरी तरफ नोएडा के हवाई अड्डे के अगले माह से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से फरीदाबाद की गुरुग्राम और नोएडा की बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी की गई है।

Namo Bharat train route faridabad

आवागमन आसान होगा

फरीदाबाद और गुरुग्राम में मेट्रो के साथ बाटा चौक मेट्रो स्टेशन के साथ इंटरचेंज स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को को सुविधा होगी। नमो भारत ट्रेन चलने से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, भिवाड़ी और फरीदाबाद की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

सर्वे नहीं हो पाया था

एफएमडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना को करीब चार साल पहले तैयार किया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण और सर्वे की प्रक्रिया में अटक गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर इसे गति देने का अनुरोध किया था।