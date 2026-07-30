काम की बात: नमो भारत ट्रेन बहरोड़ तक जाएगी, बावल से आगे 4 स्टेशन बनेंगे; केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम और रेवाड़ी होते हुए बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का संचालन अब बहरोड़ तक होगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे राजस्थान के निवासियों में भी खुशी की लहर है। यह जानकारी केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी।
दिल्ली के सराय काले खां से बावल तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन अब बहरोड़ तक जाएगी। बावल से बहरोड़ तक चार स्टेशन बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं हाउसिंग मंत्रालय ने नमो भारत ट्रेन को बावल से आगे बहरोड़ तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त विभाग को पत्र लिखकर इसकी मंजूरी देने को कहा है। राव ने कहा कि नमो भारत ट्रेन को शुरुआती दौर में बहरोड़ तक चलाने की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद कभी धारूहेड़ा तो कभी बावल तक इसको सीमित करके छोड़ दिया। अनेक सामाजिक संगठनों और राजस्थान के निवासियों की तरफ से नमो भारत ट्रेन का संचालन बहरोड़ तक करने की मांग उठाई जा रही थी।
राव इंद्रजीत ने कहा कि बहरोड़ तक एक्सटेंशन की फाइल फाइनेंस मंजूरी के लिए इस माह जुलाई में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बावल से बहरोड़ तक नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए हरियाणा में 11 किमी और राजस्थान के 25 किमी ट्रैक का विस्तार किया जाएगा। बावल से बहरोड़ के बीच में नमो भारत के चार स्टेशन का निर्माण होगा। यह दूरी को पार करने में करीब 24 मिनट का समय लगेगा। राव ने कहा कि इस विस्तार से आठ हजार करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में नमो भारत कॉरिडोर को पूर्व की तरह बहरोड़ तक बढ़ने पर विचार किया गया। राव इंद्रजीत ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़ को नमो भारत से जोड़ना उचित रहेगा। इन क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में काम करने वाले हजारों लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।
381 एकड़ जमीन चाहिए
नमो भारत ट्रेन के संचालन के लिए गुरुग्राम, रेवाड़ी और राजस्थान की करीब 381 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। पचगांव में इस योजना के तहत डिपो का निर्माण किया जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण की तर्ज पर नमो भारत ट्रेन के लिए जमीन खरीदी जाएगी। नमो भारत ट्रेन के संचालन पर करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।
स्टेशन आपस में जुड़ेंगे
दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का निर्माणाधीन ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के साइबर सिटी स्टेशन, हीरो होंडा चौक स्टेशन से जुड़ाव होगा। इन दोनों जगहों पर इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। इस तरह सेक्टर-56 से लेकर पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो का नमो भारत ट्रेन के साथ इंटरचेंज स्टेशन पचगांव में बनाया जाएगा।
इफको चौक पर इंटरचेंज स्टेशन बनेगा
एनसीआरटीसी ने दिल्ली के सराय काले खां से लेकर गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए राजस्थान और गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत ट्रेन के संचालन की योजना बनाई है। इस दोनों परियोजनाओं को इफको चौक के समीप जोड़ा जाएगा। इफको चौक पर इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक नमो भारत ट्रेन के संचालन में करीब साढ़े 19 हजार करोड़ की लागत आएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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