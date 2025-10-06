namo bharat train dharuhera station 5 acre land new plan पांच एकड़ में बनेगा नमो भारत का धारूहेड़ा स्टेशन, नया प्लान हो गया तैयार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsnamo bharat train dharuhera station 5 acre land new plan

पांच एकड़ में बनेगा नमो भारत का धारूहेड़ा स्टेशन, नया प्लान हो गया तैयार

एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के लिए दिल्ली-जयपुर हाईवे पर धारूहेड़ा में करीब 5 एकड़ जमीन पर स्टेशन बनाने का नया प्लान तैयार किया है, जिसके लिए उसने हरियाणा के दो सरकारी विभागों से भूमि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 6 Oct 2025 06:53 AM
नमो भारत का धारूहेड़ा में करीब पांच एकड़ में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने इस सिलसिले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

एनसीआरटीसी की योजना के तहत दिल्ली-जयपुर हाईवे पर दोनों तरफ इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए प्रवेश और निकासी की व्यवस्था रहेगी। जयपुर से दिल्ली की तरफ अरावली के समीप नमो भारत का स्टेशन बनाया जाएगा। जहां स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है, उसमें से तीन एकड़ जमीन औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से जुड़ी है, जबकि दो एकड़ जमीन का मालिकाना हक एचएसवीपी के पास है। स्टेशन के पूर्व प्लान के मुताबिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की आधा एकड़ जमीन की जरूरत थी, लेकिन नए प्लान के मुताबिक अधिक जमीन की आवश्यकता है।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की तरफ से गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के तहत भू तकनीकी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए एक कंपनी का चयन करके उसे काम सौंपा जा चुका है। इस योजना के तहत नमो भारत ट्रेन का यह कॉरिडोर करीब 65 किलोमीटर का होगा। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफ्को चौक के समीप पहला स्टेशन तैयार किया जाएगा। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर-54 में मेट्रो का दूसरा स्टेशन बनेगा।

स्टेशन के समीप दमकल केंद्र भी बनाया जाएगा

नमो भारत के स्टेशन के समीप दमकल केद्र का निर्माण होगा। एनसीआरटीसी स्टेशन से इस दमकल केंद्र तक के लिए नौ मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। पहले इस स्टेशन के लिए एनसीआरटीसी को करीब चार एकड़ जमीन की जरूरत थी। अब एनसीआरटीसी ने इस स्टेशन को मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। एक एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी। स्टेशन की योजना को दोबारा तैयार कर दोनों विभागों से जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।

यहां पर भी जमीन की जरूरत पड़ेगी

नमो भारत के इफ्को चौक स्टेशन के लिए एनसीआरटीसी को करीब आठ एकड़ जमीन की जरूरत है। मुख्य स्टेशन के लिए सात एकड़ जमीन की जरूरत है, जबकि प्रवेश और निकासी के लिए दूसरी तरफ एक एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इस तरह झाड़सा में डेढ़ एकड़, सेक्टर-33 में आधा एकड़, हीरो होंडा चौक के समीप करीब दो एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके अलावा धारूहेड़ा में डिपो निर्माण के लिए भी जमीन देने का आग्रह किया है।