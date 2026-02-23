Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नमो भारत ट्रेन से NCR के 4 शहरों का सफर जाम मुक्त होकर पकड़ेगा रफ्तार, कहां-कहां कनेक्टिविटी

Feb 23, 2026 06:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Namo Bharat Train : नमो भारत ट्रेन से एनसीआर के चार बड़े शहरों का सफर आसान हो गया। दिल्ली-मेरठ नमो भारत का पूरा कॉरिडोर शुरू हो जाने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आना-जाना अब बेहद आसान हो गया है।

नमो भारत ट्रेन से NCR के 4 शहरों का सफर जाम मुक्त होकर पकड़ेगा रफ्तार, कहां-कहां कनेक्टिविटी

नमो भारत ट्रेन से एनसीआर के चार बड़े शहरों का सफर आसान हो गया। दिल्ली-मेरठ नमो भारत का पूरा कॉरिडोर शुरू हो जाने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ आना-जाना अब बेहद आसान हो गया है।

पहले जहां दिल्ली से मेरठ तक के सफर में 3 घंटे लगते थे। वहीं, अब दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के अंतिम स्टेशन मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर का सफर महज 55 मिनट में पूरा हो सकेगा। नमो भारत ट्रेन से आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाने की वजह से इन चार शहरों से देश के पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य पड़ोसी राज्यों के लिए सफर भी सहूलियत भरा हो गया है।

ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन के इन 2 नए कॉरिडोर की DPR भी तैयार; केंद्र की मंजूरी का इंतजार

पूर्व में मेरठ की दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी महज भारतीय रेल के जरिये थी। अधिकांश बसें मेरठ से चलकर गाजियाबाद तक आती थीं और यहां बसों को बदलकर दिल्ली तक का सफर करना पड़ता था। नमो भारत कॉरिडोर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चंद मिनटों में एक से दूसरे शहर तक पहुंचना संभव हो गया है।

namo bharat train route map

1. रेड लाइन से जोड़ा

ट्रेन को गाजियाबाद स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन से कनेक्ट किया गया है। यानी मेरठ, मोदीनगर और मुरादनगर से अगर किसी यात्री को दिल्ली के शाहदरा, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट, तीस हजारी कोर्ट, पीतमपुरा, रोहिणी की ओर जाना है तो वे यहां से रेड लाइन मेट्रो में सवार होकर दिल्ली पहुंच सकते हैं।

2. रेल और मेट्रो की सुविधा

नमो भारत ट्रेन के कॉरिडोर को आनंद विहार स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डे से जोड़ा गया है। आनंद विहार स्टेशन के पास ही यूपी का कौशांबी बस अड्डा भी मौजूद है। यहां से यूपी के कई जिलों के लिए बसें संचालित होती हैं। मेरठ और गाजियाबाद से आने वाले यात्री यहां ब्लू लाइन मेट्रो से लक्ष्मी नगर, कनॉट प्लेस, राजीव चौक समेत पूरी दिल्ली जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन के सराय काले खां से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा ट्रैवलेटर

3. ब्लू लाइन मेट्रो से जोड़ा गया

नमो भारत को नोएडा की सीमा पर न्यू अशोक नगर स्टेशन तक लाया गया है। यहां इसे द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली ब्लू लाइन मेट्रो से जोड़ा गया है। यानी नोएडा के अलग-अलग हिस्सों में जाने के लिए यहां से आसानी होगी।

4. दक्षिणी दिल्ली जाने में होगी आसानी

सराय काले खां स्टेशन तक नमो भारत को लाकर दक्षिणी दिल्ली के कई क्षेत्रों को सीधे कनेक्टिविटी दे दी गई है। यहां से मेट्रो के जरिये पूरी दिल्ली में कहीं भी पहुंचना आसान हो गया है। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को भी कॉरिडोर से जोड़ा गया है। इस स्टेशन से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई शहरों के लिए ट्रेनों का संचालन होता है।

यहां ये मेट्रो की सुविधा

● गाजियाबाद स्टेशन

● आनंद विहार स्टेशन

● न्यू अशोक नगर स्टेशन

● सराय काले खां स्टेशन

रेलवे स्टेशन से जुड़ाव

● आनंद विहार स्टेशन

● हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

बस अड्डों तक पहुंच आसान

● आनंद विहार आईएसबीटी और यूपी के कौशांबी बस अड्डे तक

● वीर हकीकत राय (सराय काले खां) आईएसबीटी

ये भी पढ़ें:ग्रेनो के सूरजपुर में बनेगा नमो भारत ट्रेन जंक्शन, 72 KM रूट पर होंगे 22 स्टेशन
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rapid Rail Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।