नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने वाले जोड़े की हुई सगाई, जल्द होगी शादी
नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने और अश्लील हरकतें करने वाले छात्र-छात्रा की उनके परिजनों ने सगाई करा दी है। शादी का मुहूर्त शुरू होते ही दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। 

Jan 02, 2026 07:22 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
नमो भारत ट्रेन में संबंध बनाने और अश्लील हरकतें करने वाले गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी छात्र-छात्रा की उनके परिजनों ने सगाई करा दी है। शादी का मुहूर्त शुरू होते ही दोनों वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे। ट्रेन के अंदर दोनों का आपत्तिजनक स्थिति के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था।

बीते 20 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक मिनट से 3 मिनट तक के 4 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ये वायरल वीडियो नमो भारत ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के थे। छात्र और छात्रा गाजियाबाद जनपद के अलग-अलग कॉलेजों से बीटेक और बीसीए कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने दोनों को कहीं बाहर भेज दिया था। समाज में बदनामी के डर से दोनों के परिवार भी अलग-थलग हो गए।

दोनों परिवारों से जुड़े लोगों ने बताया कि छात्र-छात्रा की सगाई कर दी गई है। मुहूर्त शुरू होते ही शादी की रस्म पूरी कर दी जाएगी। दूसरी ओर, पुलिस ने सगाई की जानकारी से इनकार किया है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के मामले में FIR दर्ज

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया था कि वायरल सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर को दुहाई से मुरादनगर स्टेशन तक की यात्रा के दौरान के हैं, जिसमें दुहाई स्थित एक संस्थान के छात्र और छात्रा आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं और पास की सीटें खाली हैं।

पुलिस ने बताया था कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार ने ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी थी।

शिकायत में कहा गया कि ऋषभ कुमार ने ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोन से अवैध तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे कथित रूप से नमो भारत सेवा की छवि खराब हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद ऋषभ कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।

डीसीपी (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे छात्र और छात्रा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

