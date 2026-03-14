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गुरुग्राम-फरीदाबाद में भी नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर मेट्रो चलाने का प्लान, रूट पर होंगे 18 स्टेशन

Mar 14, 2026 07:12 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, दीपक आहूजा
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गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर गुरुग्राम-फरीदाबाद में मेट्रो चलाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ने इस ट्रैक पर गुरुग्राम में आठ और फरीदाबाद में 10 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं।

गुरुग्राम-फरीदाबाद में भी नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर मेट्रो चलाने का प्लान, रूट पर होंगे 18 स्टेशन

गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर गुरुग्राम-फरीदाबाद में मेट्रो चलाने की तैयारी है। हरियाणा सरकार ने इस ट्रैक पर गुरुग्राम में आठ और फरीदाबाद में 10 स्टेशन प्रस्तावित किए हैं।

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हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को डीपीआर में इस बदलाव को शामिल करने की सिफारिश की है। नमो भारत ट्रेन के इस ट्रैक की लंबाई करीब 64 किलोमीटर है। इसमें से करीब 52 किमी हरियाणा हिस्से में है। इसमें गुरुग्राम हिस्सा इफ्को चौक से लेकर ग्वाल पहाड़ी तक करीब 14.50 किलोमीटर है।

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namo bharat train route map

ये है रूट प्लान

योजना के मुताबिक इफ्को चौक पर गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा और दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए शाहजहांपुर तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज स्टेशन तैयार किया जाएगा। यहीं पर एक मेट्रो स्टेशन भी होगा। इसके बाद सेक्टर-29 में मेट्रो स्टेशन तैयार किया जाएगा। इसके पश्चात नमो भारत ट्रेन को मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन (येलो लाइन) से जोड़ा जाएगा। इसके बाद नमो भारत ट्रेन ट्रैक पर सेक्टर-52, वजीराबाद, सेक्टर-57 में स्टेशन बनेगा। सेक्टर-61 में इंटरचेंज स्टेशन होगा। यहां पर नमो भारत का स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सेक्टर-56 से पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो का स्टेशन बनेगा।

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फरीदाबाद में 16 किमी में नमो भारत के ट्रैक पर मेट्रो का संचालन होगा

गुरुग्राम में अंतिम स्टेशन गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड स्थित गांव ग्वाल पहाड़ी में बनाया जाएगा। नमो भारत ट्रेन फरीदाबाद में प्रवेश करने के बाद फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी से लेकर बादशाहपुर तक करीब 16 किमी में नमो भारत के ट्रैक पर मेट्रो का संचालन होगा। पहला मेट्रो स्टेशन सैनिक कॉलोनी में बनाया जाएगा।

शोर अवरोधक प्रणाली का इस्तेमाल होगा

नमो भारत ट्रेन 160 से 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस वजह से काफी शोर होता है। ऐसे में एनसीआरटीसी से एचएमआरटीसी ने आग्रह किया है कि रिहायशी क्षेत्रों से निकलने के दौरान शोर अवरोधक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। ये मुख्य रूप से उन हिस्सों में लगाए गए हैं, जहां घनी आबादी वाले इलाकों से ट्रैक गुजरता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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