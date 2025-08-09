गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर बनेंगी टाउनशिप, जानें GDA का पूरा प्लान

नमो भारत ट्रेन और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों ओर 500-500 मीटर तक के क्षेत्र को विकसित करने का काम शुरू हो गया है। ये क्षेत्र ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट (टीओडी) जोन घोषित है। अगले हफ्ते से ड्रोन सर्वे होगा।

गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो के कॉरिडोर हैं। पूर्व में शासन ने इन कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर और स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर के दायरे में मिश्रित भू-उपयोग (मिक्स लैंड) के लिए टीओडी जोन घोषित किया था। इस जोन को विकसित करने के लिए जोनल प्लान एनसीआरटीसी को तैयार करना है। इसके लिए एनसीआरटीसी ने एक सलाहकार एजेंसी भी नियुक्त कर दी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अधिकारी बताते हैं कि सलाहकार एजेंसी को प्राधिकरण ने अगले हफ्ते से टीओडी जोन का ड्रोन सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

एजेंसी ने भी इन कॉरिडोर समेत आसपास के क्षेत्रों की जानकारी मांगी है। इसमें मुख्य रूप से गाजियाबाद महायोजना 2031 का ड्राफ्ट मांगा है, ताकि उसके अनुसार जोनल प्लान तैयार हो सके।

जीडीए अधिकारी बताते हैं कि ड्रोन सर्वे के साथ एजेंसी इस कॉरिडोर के दोनों तरफ की वर्तमान स्थिति, यातायात व्यवस्था और इन रूट पर वाहनों का दबाव आदि का भी आंकलन करेंगे। ताकि देखा जा सके कि यहां मिश्रित भू-उपयोग के तहत किस तरह की योजनाएं लाई जा सकती हैं।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारी बताते हैं ये सर्वे तीन महीने में पूरा कर रिपोर्ट तैयार करने की संभावना है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

साहिबाबाद में मेट्रो और नमो भारत स्टेशन जुड़ेंगे : नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के अलावा वैभव खंड इंदिरापुरम, डीपीएस इंदिरापुरम, शक्तिखंड इंदिरापुरम और वसुंधरा सेक्टर सात मेट्रो स्टेशन होंगे। आखिरी स्टेशन साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन होगा। स्टेशनों की संख्या कम भी की जा सकती है। इस रूट के साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन को फुटओवर ब्रिज के जरिये नमो भारत ट्रेन के स्टेशन से जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री नमो भारत ट्रेन के जरिये मोहननगर पर रेड लाइन मेट्रो को ले सके। इस नए रूट से रेड और ब्लू लाइन जुड़ सकेंगी, जिससे यात्रियों को फायदा होगा।

अतिरिक्त एफएआर मिलेगा इस कॉरिडोर के आसपास जिन लोगों की जमीन हैं, उन्हें फायदा होगा। अभी तक जहां डेढ़ से दो फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) मिलता है, जो नई पॉलिसी के तहत पांच एफएआर तक का फायदा मिलेगा। इसके शहर में कई गुना ऊंचाई की इमारतें बनेंगी। पॉलिसी में निर्मित क्षेत्र में 3.5 एफएआर, विकसित क्षेत्र में चार एफएआर और अविकसित क्षेत्र में पांच एफएआर देने का प्रावधान किया गया है।

ये गतिविधियां हो सकेंगी नमो भारत ट्रेन और मेट्रो कॉरिडोर के दोनों तरफ 500-500 मीटर और स्टेशनों के 1.5 किमी परिधि के दायरे में मिश्रित भू उपयोग (मिक्स लैंड) होने से विकास को रफ्तार मिलेगी। जानकार बताते हैं कि इन क्षेत्रों के लिए तैयार जोनल प्लान में मुख्य रूप से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाएं लगाने पर काम हो सकता है।