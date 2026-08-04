Namo Bharat Train Corridor : नोएडा एयरपोर्ट से गुरुग्राम तक नमो भारत कॉरिडोर की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। अगले कुछ सालों में नमो भारत ट्रेन जेवर एयरपोर्ट को गुरुग्राम और गाजियाबाद से जोड़ेगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में इसका का इंटरचेंज बनेगा।

दीपक सिरोही, गाजियाबाद जेवर में बने नोएडा एयरपोर्ट से फरीदाबाद और गुरुग्राम तक नमो भारत कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी मिल गई है। मेरठ मंडलायुक्त की कमेटी ने 64 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की डीपीआर शासन को भेज दी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इसका अध्ययन कर मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजेगी।

ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में नमो भारत ट्रेन का इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाएगा। यहां से ट्रेन नोएडा सेक्टर-168/142 होते हुए फरीदाबाद के सेक्टर-87/88 और बाटा चौक जाएगी। फिर गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी, सेक्टर-58/61 होते हुए इफ्को चौक तक जाएगी। इस परियोजना पर 19 हजार 390 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका 51 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और शेष 13 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में होगा।

गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक भी कॉरिडोर प्रस्तावित मेरठ मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने प्रोजेक्ट की डीपीआर रखी। बैठक में एनसीआरटीसी, नोएडा और यीडा अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि नमो भारत ट्रेन का एक कॉरिडोर गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक भी प्रस्तावित है। इसकी डीपीआर पर केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। उम्मीद है कि कॉरिडोर की डीपीआर को जल्दी मंजूरी मिल जाए। गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक 72.44 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के 11 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं। परियोजना पर लगभग 20637 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इस रूट की डीपीआर को भी जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक नमो भारत कॉरिडोर बनाने की तैयारी पहले से पूरी कर ली गई है। एनसीआरटीसी गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेज चुका है। ग्रेटर नोएडा-फरीदाबाद और गुरुग्राम के प्रस्तावित कॉरिडोर की प्रक्रिया पर काम शुरू होने के बाद उम्मीद है कि गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट के कॉरिडोर की डीपीआर को भी जल्द मंजूरी मिल जाए।

नमो भारत ट्रेन के 11 स्टेशन बनाए जाएंगे नमो भारत ट्रेन के गाजियाबाद, गाजियाबाद साउथ, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-2, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-12, सूरजपुर, एल्फा-प्रथम, ईकोटेक-6, दनकौर, यीडा नॉर्थ सेक्टर-18, यीडा सेंट्रल सेक्टर-21 और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन प्रस्तावित हैं। इस रूट पर कुल 25 स्टेशन होंगे। इनमें 11 स्टेशन आरआरटीएस के होंगे। शेष स्टेशन मेट्रो के होंगे।