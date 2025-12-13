नमो भारत ट्रेन के दो साल पूरे, दिल्ली-मेरठ के बीच 2 करोड़ यात्रियों ने किया सफर
देश की पहली नमो भारत ट्रेन के संचालन को दो साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान दिल्ली-मेरठ के बीच 2 करोड़ से अधिक यात्रियों ने तेज रफ्तार और आरामदायक सफर का लाभ उठाया है, जिससे यह लोगों के पसंदीदा परिवहन साधन के रूप में उभरी है।
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्तूबर 2023 को हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किमी के खंड पर इसका परिचालन शुरू किया था। नवंबर 2023 में कॉरिडोर पर 72,000 से अधिक प्रतिमाह राइडरशिप दर्ज की गई थी। इसके बाद मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ तक और अगस्त में मेरठ साउथ तक परिचालन शुरू कर दिया गया था।
इसके बाद नौ स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किमी का हिस्सा शुरू हो गया था। डीएमआरसी के मुताबिक जनवरी 2025 में पीएम ने न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया। इसके बाद अब प्रति माह राइडरशिप लगभग 15 लाख का आंकड़ा छूने लगी है।