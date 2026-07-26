काम की बात: नूंह होकर राजस्थान के भरतपुर तक नमो भारत चलेगी, CM सैनी ने किया ऐलान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेवात विकास संकल्प रैली में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली-आगरा नमो भारत रेल कॉरिडोर के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। इस कॉरिडोर के विस्तार होने के बाद नूंह, पुन्हाना और राजस्थान के भरतपुर को जोड़ते हुए नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नूंह, पुन्हाना और राजस्थान के भरतपुर को जोड़ते हुए दिल्ली-आगरा नमो भारत रेल चलाई जाएगी। इस कॉरिडोर के विस्तार के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को पुन्हाना में आयोजित मेवात विकास संकल्प रैली में यह घोषणा की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 270 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कांग्रेस से निलंबित विधायक मोहम्मद इलियास के पुत्र जावेद खान ने रैली का आयोजन किया। उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया। रैली में मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक नौक्षम चौधरी भी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। लफुरी लिंक ड्रेन की खुदाई और पुनर्स्थापन कराया जाएगा। उजीना ड्रेन पर लुहिंगा कलां-जमालगढ़, जमालगढ़-एंचवारी तथा मोहम्मदपुर-पिनगवां मार्ग पर नए पुलों का निर्माण और पुनर्निर्माण होगा। पुन्हाना में पंप हाउस से न्यू कोट ड्रेन तक हाइब्रिड चैनल बनाकर पुनर्निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह में स्वास्थ्य सुविधाओं को भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। घासेड़ा और नगीना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। धांधुका, साकरस, लुहिंगा कलां, शाहचौखा और चंदेनी के सब हेल्थ सेंटरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। रानिका, देवला-नंगली, चीला और गोधोला में नए सब हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे।
पुन्हाना के गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे
पुन्हाना के 17 गांवों में भी पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुन्हाना क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। खोरी शाह चोखा से दादा शाह चोखा की मजार, ढाणा रोड, बिसरू-ससरोली, सिरोली-गुढ़ावली तथा बिसरू-सिंगार मार्ग को विकसित किया जाएगा। पुन्हाना में नया स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल व ऑडिटोरियम बनाया जाएगा।
बिजली और पेयजल व्यव्स्था मजबूत होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुन्हाना में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का डिवीजन कार्यालय और पिनगवां में सब-डिवीजन कार्यालय खोला जाएगा। गांवों में बिजली लाइनों का सुधार, खंभे लगाने और ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए जाएंगे। पिनगवां में महाग्राम योजना के तहत जल वितरण और सीवर लाइन बिछाई जाएगी।
विश्वविद्यालय के लिए कमेटी गठित होगी
मुख्यमंत्री ने नूंह में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिनगवां और पुन्हाना में विश्विद्यालय के लिए जगह का चुनाव कमेटी करेगी। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिंगार में विज्ञान संकाय शुरू किया जाएगा। स्कूलों में सुविधा बढ़ाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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