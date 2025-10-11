नमो भारत RRTS का विस्तार होगा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की पहल पर हरियाणा सरकार ने सहमति दी
केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों ने रंग लाया। नमो भारत आआरटीएस कॉरिडोर को धारूहेड़ा से आगे बावल तक विस्तारित करने पर हरियाणा सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह फैसला दैनिक यात्रियों और बावल औद्योगिक क्षेत्र के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आआरटीएस) कॉरिडोर को बावल तक विस्तारित करने पर हरियाणा सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुरुआती योजना में आरआरटीएस के पहले चरण को केवल धारूहेड़ा तक ही सीमित रखा जा रहा था। इस पर केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
राव इंद्रजीत सिंह ने 18 सितंबर और उससे पहले हुई बैठकों में अधिकारियों द्वारा कॉरिडोर को धारूहेड़ा तक सीमित करने पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि बावल हरियाणा का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहां मल्टी-लॉजिस्टिक हब का भी विस्तार हो रहा है। उन्होंने यात्रियों की संख्या (राइडरशिप) कम होने के अधिकारियों के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था।
राव ने 20 सितंबर को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर अधिकारियों के इस रवैये पर आपत्ति जताई थी और जोर दिया था कि आरआरटीएस का विस्तार बावल तक, और उससे आगे राजस्थान के शाहजहांपुर-नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र तक किया जाना नितांत आवश्यक है।
राव की कड़ी आपत्ति के बाद हरियाणा सरकार ने 26 सितंबर को नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) के एमडी को पत्र लिखा। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) के एमडी चंद्रशेखर खरे ने पत्र में स्पष्ट किया कि सरकार ने विचार-विमर्श के बाद नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को धारूहेड़ा के बजाय बावल तक बढ़ाने पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
एचएमआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि मई 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के सभी निर्णय यथावत रहेंगे, केवल जहां धारूहेड़ा लिखा है, उसे अब बावल पढ़ा जाएगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि बावल से आगे किसी भी विस्तार का खर्च संबंधित राज्य (राजस्थान) को स्वयं वहन करना होगा।
राव इंद्रजीत सिंह का मानना है कि पहले चरण में इसका विस्तार राजस्थान के शाहजहांपुर तक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे बावल तक के विस्तार के बाद अब इसके निर्माण को शुरू करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट से जल्द से जल्द मंजूरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने राजस्थान सरकार से भी केंद्र सरकार से संपर्क कर शाहजहांपुर तक विस्तार की सहमति देने और उसका खर्च वहन करने का आग्रह किया है।