Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnamo bharat ghaziabad metro fob construction slow

गाजियाबाद में नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के न जुड़ने से यात्री परेशान, दिसंबर तक है डेडलाइन

यात्रियों की सुविधा के लिए नमो भारत के गाजियाबाद स्टेशन को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाले 300 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य धीमा है, जिससे यात्रियों को सड़क पार करने में दिक्कत आ रही है, हालांकि इसे जनवरी तक पूरा करने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 14 Oct 2025 07:00 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद में नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के न जुड़ने से यात्री परेशान, दिसंबर तक है डेडलाइन

नमो भारत के गाजियाबाद और शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के काम की रफ्तार धीमी है। दोनों को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कार्य रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही।

नमो भारत ट्रेन का मेरठ तिराहे पर गाजियाबाद स्टेशन है। पास में नया बस अड्डे पर मेट्रो स्टेशन है। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों स्टेशन को आपस में जोड़ने की योजना काफी समय पहले तैयार की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने योजना बनाई कि 300 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज मेट्रो स्टेशन तक बनाया जाए। इसके बनने से नमो भारत ट्रेन के मेरठ की तरफ से आने वाले वह यात्री जिन्हें गाजियाबाद स्टेशन उतरकर मेट्रो में सफर करना है वह सीधे एफओबी से मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे। इससे यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़क पार करने की जरूरत नहीं होगी।

निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी होने से योजना पिछड़ रही है। जानकारों का कहना है कि एफओबी बनाने का काम पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि कॉरिडोर पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि एफओबी का काम जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी ई है। एफओबी बनने से यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।

दिसंबर तक होना है कार्य पूरा

फुट ओवर ब्रिज ट्रैवेलेटर्स से लैस होगा। इसमें यात्री सामान रखकर ले जा सकेंगे। एफओबी का निर्माण दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। मौके पर अभी पिलर खड़े हो सके हैं। पिलर पर स्लैब डालकर रेलिंग लगाई जा रही। यह कार्य भी अभी आधा हुआ है। जहां यह काम हुआ है, उससे मेट्रो स्टेशन थोड़ी दूरी पर है। यहां भी निर्माण कार्य शेष है। जानकारों का कहना है कि फुट ओवर ब्रिज बनने में समय लग सकता है।

एफओबी 300 मीटर लंबा बनाया जा रहा

300 मीटर लंबे एफओबी बनने से दोनों स्टेशन आपस में जुड़ जाएंगे। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलेगा क्योंकि आरआरटीएस के गाजियाबाद स्टेशन पर उतरकर यात्री मेट्रो में सवार होते हैं। फुट ओवर ब्रिज बनने से वह सड़क पार किए बिना स्टेशन पहुंच जाएंगे। सड़क पर यात्रियों के नहीं आने से हादसा होने का जोखिम खत्म हो जाएगा। यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।