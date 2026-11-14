एनसीआरटीसी 16 नवंबर से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेनें केवल 5 स्टेशनों पर ही रुकेंगी। इनके जरिये यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद सिर्फ 8 मिनट और बेगमपुल 36 मिनट में पहुंच सकेंगे। इनसे यात्रियों का सफर तेज होगा और समय की बचत होगी।

राजीव शर्मा, नई दिल्ली नमो भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सुबह-शाम यात्रियों के सफर को और तेज व सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी 16 नवंबर से पीक आवर्स में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें चलाने जा रहा है।

सीमित स्टॉपेज वाली फास्ट ट्रेनों से यात्रियों का यात्रा समय और कम होगा। इन ट्रेनों के माध्यम से अब यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में, गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट में और आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय कर सकेंगे। वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा।

सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी। इसी तरह, शाम के पीक आवर्स में दोनों दिशाओं में दो-दो फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी। ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी। नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी।

फास्ट ट्रेनों का 5 स्टेशनों पर ही स्टॉपेज तेज सफर सुनिश्चित करने के लिए इन फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज कॉरिडोर के केवल 5 प्रमुख स्टेशनों, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर ही रहेगा।

एनसीआरटीसी यात्रियों के समय की अहमियत को समझता है और रोजाना के सफर में लगने वाले समय को कम करना इसकी प्राथमिकता रही है। पीक आवर्स में शुरू की जा रही ये अतिरिक्त सेवाएं इसी दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है। खासकर छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी, जिन्हें अपने शिक्षण संस्थान और दफ्तर समय से पहुंचने के लिए तेज और भरोसेमंद परिवहन की जरूरत होती है।

हर दिन 1 लाख लोग कर रहे सफर नमो भारत की इन अतिरिक्त फास्ट सेवाओं की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब अधिक से अधिक लोग अपनी दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को अपना रहे हैं। कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं और यात्रियों की इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हाल ही में कॉरिडोर ने 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी पार किया है। केवल पिछले तीन महीनों के दौरान ही इस सिस्टम में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं। क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सफर को और तेज बनाकर इस पहल का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करना भी है।