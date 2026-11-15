महज 8 मिनट में आनंद विहार से गाजियाबाद, 36 मिनट में मेरठ; नमो भारत पर बड़ा अपडेट
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सोमवार से व्यस्त समय में 8 फास्ट स्पीड ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें केवल 5 प्रमुख स्टेशनों पर रुककर 50 मिनट से कम में पूरा सफर तय करेंगी।
दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वालों के लिए एक गुड न्यूज है। इस कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए सोमवार से सुबह और शाम के व्यस्त समय में 8 अतिरिक्त 'लिमिटेड-स्टॉप' ट्रेनें की जा रही हैं। ये तेज ट्रेनें सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम सहित केवल 5 स्टेशनों पर रुकेंगी। इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से सफर और भी कम समय में पूरा होगा। इन ट्रेनों से आनंद विहार से गाजियाबाद महज 8 मिनट में जबकि आनंद विहार से बेगमपुल (मेरठ) की दूरी महज 36 मिनट में तय की जा सकेगी।
8 अतिरिक्त 'लिमिटेड-स्टॉप' ट्रेनें दौड़ेंगी
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ ही पीक आवर्स में सफर को और तेज सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी एक बड़ी पहल करने जा रहा है। एनसीआरटीसी सोमवार से इस कॉरिडोर पर सोमवार से पीक आवर्स में 8 अतिरिक्त 'लिमिटेड-स्टॉप' यानी कम स्टेशनों पर रुकने वाली नमो भारत ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इन सीमित स्टॉपेज वाली नमो भारत ट्रेनों के चलने से सफर का समय और भी कम हो जाएगा।
36 मिनट में तय की जा सकेगी मेरठ के बेगमपुल तक की दूरी
इन ट्रेनों के चलने से आनंद विहार से गाजियाबाद तक की दूरी महज 8 मिनट में जबकि गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट में तय की जा सकेगी। वहीं आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी महज 36 मिनट में तय की जा सकेगी जबकि पूरे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। आम तौर पर पूरे कॉरिडोर पर सफर में लगभग एक घंटा लगता है।
क्या टाइमिंग?
अधिकारियों ने बताया कि सुबह के पीक आवर्स में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी। सराय काले खां से मोदीपुरम के लिए सुपर फास्ट नमो भारत ट्रेन सुबह आठ बजे रवाना होगी जबकि मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ट्रेन 8:30 बजे रवाना होगी। इतना ही नहीं शाम को पीक ऑवर्स में दोनों टर्मिनलों से शाम 6 बजे और 6:30 बजे ये अतिरिक्त फास्ट नमो भारत ट्रेनें रवाना हुआ करेंगी।
कहां-कहां स्टॉपेज?
ये नमो भारत ट्रेनें केवल 5 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी। इन स्टेशनों में सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम शामिल हैं यानी इन ट्रेनों को स्टॉपेज केवल इन्हीं 5 स्टेशनों पर रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि नई नमो भारत फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत ट्रेनों के अतिरिक्त चलेंगी। इस पहल का मकसद ऑफिस जाने वालों और छात्रों के सफर के समय को कम करना है। बता दें कि एक साल के भीतर इस कॉरिडोर पर औसत दैनिक यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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