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कार में नंगा होकर अश्लील इशारे! नोएडा में महिला के दावों पर पुलिस ने बता दी सच्चाई

Gaurav Kala नोएडा, संवाददाता
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नोएडा में महिला ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर यह दावा किया था कि जब वह ऑटो पर सवार थी तो कुछ लड़के कार में नग्न होकर अश्लील इशारे कर रहे थे। अब पुलिस का बयान आया है।

कार में नंगा होकर अश्लील इशारे! नोएडा में महिला के दावों पर पुलिस ने बता दी सच्चाई

नोएडा में ऑटो में सहेलियों के साथ सफर कर रही महिला ने कार सवार तीन युवकों पर पीछा कर अश्लील इशारे करने का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि दो युवक नग्न अवस्था में थे। महिला ने इस तरह के आरोपों के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस का बयान आया है।

महिला ने कार सवारों पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस ने महिला यूजर से पूछताछ शुरू की तो उसने वीडियो को डिलीट कर दिया। पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि कार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाई। अश्लील इशारे करने की पुष्टि नहीं हुई है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम यूजर एक महिला ने सोशल मीडिया पर साझा किए वीडियो में बताया कि यह घटना इसी माह की 15 तारीख को फेज दो थानाक्षेत्र में हुई। वह अपनी दो सहेलियों के साथ फेज दो थानाक्षेत्र स्थित दफ्तर से निकली थीं और ऑटो से जा रही थीं।

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महिला ने बताई आपबीती- डर गई थी, कुछ न कर सकी

रास्ते में कुछ जगह भीड़भाड़ वाली थी, जबकि कुछ इलाके सुनसान थे। इसी दौरान एक कार उनके ऑटो के पीछे लग गई। कार में तीन युवक सवार थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद यह सामान्य बात हो, लेकिन कुछ देर बाद कार सवार युवक बार-बार ऑटो के बहुत करीब आने लगे। उन्होंने कई बार ऑटो को ओवरटेक करने और रास्ता रोकने की कोशिश की। इससे तीनों महिलाएं घबरा गईं। महिला का कहना है कि जब उन्होंने कार की तरफ देखा तो वह और ज्यादा डर गईं। कार की आगे वाली सीट पर एक युवक पूरी तरह नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। उसके पैर डैशबोर्ड पर थे और बाकी युवक मुस्कुरा रहे थे। एक अन्य युवक पीछे बैठा था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कार सवार युवक लगातार उनका पीछा करते रहे। एक बार तो उन्होंने ऑटो के आगे कार लगाकर अचानक ब्रेक भी लगा दी। इससे वे काफी डर गईं।

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पुलिस का क्या कहना

वीडियो में महिला यूजर ने यह भी कहा कि उस समय वे इतनी डर गई थीं कि कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी तरह खुद को सुरक्षित बचाकर वहां से निकल जाएं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कार का नंबर क्यों नहीं नोट किया या पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि डर की वजह से वे पूरी तरह घबरा गई थीं।

ऑटो चालक का घटना से इनकार

पूरे प्रकरण पर एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र सिंह का कहना है कि महिला ने घटना के संबंध में लिखित शिकायत नहीं दी है। वहीं, पूछताछ में ऑटो चालक ने अश्लील इसारे करने और युवकों के नग्न अवस्था में होने की बात से इनकार किया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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