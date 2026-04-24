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गाजियाबाद में नग्न अवस्था में मिला महिला का शव; एक हाथ पर लिखा है मॉम-डैड, तो दूसरे पर लिखा है ‘P’

Apr 24, 2026 11:28 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, गाजियाबाद
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महिला के हाथों पर कुछ लिखावट मिली है। एक हाथ पर मॉम-डैड और दूसरे हाथ पर ‘पी’ लिखा हुआ है। इन सुरागों के आधार पर महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।

गाजियाबाद में नग्न अवस्था में मिला महिला का शव; एक हाथ पर लिखा है मॉम-डैड, तो दूसरे पर लिखा है ‘P’

गाजियाबाद के मसूरी थानाक्षेत्र में शुक्रवार को गंगनहर से एक महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चित्तौड़ा पुल और नाहल झाल के बीच नहर में बहते हुए शव को देखकर मौके पर नहा रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि महिला का शव मिलने की सूचना पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जांच में शव करीब आठ से दस दिन पुराना दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण शव की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिससे कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

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एक हाथ पर मॉम-डैड तो दूसरे पर P लिखा है

महिला के हाथों पर कुछ लिखावट का टैटू मिला है। एक हाथ पर मॉम-डैड का टैटू और दूसरे हाथ पर 'P' अक्षर लिखा हुआ टैटू मिला है। पुलिस इन टैटू को पहचान के लिए महत्वपूर्ण सुराग मान रही है और इन सुरागों के आधार पर महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। पहचान के लिए आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी के मामले खंगाले जा रहे हैं और अन्य जिलों की पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है।

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पहचान नहीं हुई, मुर्दाघर में रखा गया है शव

सहायक पुलिस आयुक्त (मोदीनगर-मसूरी) भास्कर वर्मा ने बताया कि शव बिना कपड़ों के मिला है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहर के ऊपर हिस्से से बहकर आया है। चूंकि तुरंत पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस ने शव को 72 घंटे की निगरानी अवधि के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया है।

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पीएम रिपोर्ट से मौत की वजह का खुलासा होगा

डीसीपी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास के जिलों से लापता व्यक्तियों की जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई गुमशुदा रिपोर्ट मृतका के हुलिए से मेल खाती है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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