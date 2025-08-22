दिल्ली में यहां शुरू हुआ पहले रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का काम, जानिए क्या-क्या होगा खास
दिल्ली के नजफगढ़ नाले को एक शानदार रिवरफ्रंट और रिक्रिएशनल हब के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 21 एकड़ में 'अटल पार्क' बनाया जाएगा और यहां बच्चों के खेल के मैदान, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम जैसी कई सुविधाएं होंगी।
दिल्ली की नजफगढ़ ड्रेन, जिसे साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, अब सिर्फ नाला नहीं, बल्कि शहरवासियों के लिए एक शानदार रंग-बिरंगा रिक्रिएशनल हब बनने जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) ने द्वारका के पास विपिन गार्डन सेक्शन में 9.5 करोड़ रुपये की लागत से नजफगढ़ रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके को हरा-भरा, मनोरंजक और सामुदायिक केंद्र के रूप में बदलना है।
21 एकड़ में बनेगा अटल पार्क
विभाग ने विपिन गार्डन के पास 50 एकड़ जमीन में से 21 एकड़ को अटल पार्क के लिए चुना है। यह पार्क न सिर्फ आंखों को सुकून देगा, बल्कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी मनोरंजन का खजाना होगा। बाकी बची जमीन पर भी बच्चों के लिए खेल के मैदान और अन्य गतिविधियों की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और तब दिल्लीवासियों को एक नया आउटिंग डेस्टिनेशन मिलेगा।
इस रिवरफ्रंट पर क्या-क्या होगा खास?
हरियाली से भरा लैंडस्केप पार्क: 10 हजार से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, अमलतास, गुलमोहर, शीशम, महुआ, और आंवला जैसे देसी पेड़ शामिल हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में कम दिखने वाले महुआ के पेड़ भी यहां सजेंगे।
- वॉकिंग ट्रैक्स और गजेबो: 4200 वर्ग मीटर कोटा स्टोन से बने रास्ते और गजेबो, जहां आप सुकून से टहल सकते हैं।
- बच्चों के लिए गेम जोन: झूले, स्लाइड्स और क्रिकेट नेट्स के साथ बच्चों के लिए खास जोन।
- छठ घाट और ओपन जिम: छठ पूजा के लिए खास घाट और फिटनेस के शौकीनों के लिए आउटडोर जिम।
- रंग-बिरंगे फव्वारे: रात में जगमगाते पानी के फव्वारे, जो पार्क को और आकर्षक बनाएंगे।
- पार्किंग की सुविधा: गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस।
नजफगढ़ ड्रेन का कायाकल्प
नजफगढ़ ड्रेन, जो यमुना में मिलने वाला दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है, लंबे समय से सफाई और सुधार की मांग कर रहा था। अब तक इसकी डिसिल्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अप्रैल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई और साहिबी नदी के किनारे रिवरफ्रंट डेवलपमेंट की योजना का जायजा लिया था। अधिकारियों ने बताया कि द्वारका मोड़ के पास I&FC की 50 एकड़ जमीन सालों से खाली पड़ी थी और उस पर अतिक्रमण हो रहा था। अब इस जमीन को शहर के लिए एक अनमोल तोहफे में बदला जा रहा है।