दिल्ली में यहां शुरू हुआ पहले रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का काम, जानिए क्या-क्या होगा खास

दिल्ली के नजफगढ़ नाले को एक शानदार रिवरफ्रंट और रिक्रिएशनल हब के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 21 एकड़ में 'अटल पार्क' बनाया जाएगा और यहां बच्चों के खेल के मैदान, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम जैसी कई सुविधाएं होंगी।

दिल्ली की नजफगढ़ ड्रेन, जिसे साहिबी नदी के नाम से भी जाना जाता है, अब सिर्फ नाला नहीं, बल्कि शहरवासियों के लिए एक शानदार रंग-बिरंगा रिक्रिएशनल हब बनने जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (I&FC) ने द्वारका के पास विपिन गार्डन सेक्शन में 9.5 करोड़ रुपये की लागत से नजफगढ़ रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके को हरा-भरा, मनोरंजक और सामुदायिक केंद्र के रूप में बदलना है।

21 एकड़ में बनेगा अटल पार्क विभाग ने विपिन गार्डन के पास 50 एकड़ जमीन में से 21 एकड़ को अटल पार्क के लिए चुना है। यह पार्क न सिर्फ आंखों को सुकून देगा, बल्कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी मनोरंजन का खजाना होगा। बाकी बची जमीन पर भी बच्चों के लिए खेल के मैदान और अन्य गतिविधियों की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि 6 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और तब दिल्लीवासियों को एक नया आउटिंग डेस्टिनेशन मिलेगा।

इस रिवरफ्रंट पर क्या-क्या होगा खास? हरियाली से भरा लैंडस्केप पार्क: 10 हजार से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें नीम, अमलतास, गुलमोहर, शीशम, महुआ, और आंवला जैसे देसी पेड़ शामिल हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में कम दिखने वाले महुआ के पेड़ भी यहां सजेंगे।