ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में बाधा बन रही नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी, GMRL ने की हटाने की मांग

संक्षेप: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के निर्माण में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी अड़चन बन रही है। जीएमआरएल ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और प्रशासक से इस पुलिस चौकी को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के निर्माण में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी अड़चन बन रही है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक और प्रशासक से इस पुलिस चौकी को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में संपदा अधिकारी एक को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ओल्ड गुरुग्राम के पहले चरण में 15.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो का निर्माण होना है। इसके तहत 14 एलिवेटेड स्टेशन तैयार होने हैं। जीएमआरएल ने करीब 1277 करोड़ रुपये में एक कंपनी का चयन कर लिया है। इस कंपनी को कास्टिंग यार्ड तैयार करने के लिए सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है।

इस जमीन में करीब आधे एकड़ में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस चौकी के होने की वजह से निर्माणाधीन कंपनी को दिक्कत हो रही है। कास्टिंग यार्ड से निर्माण सामग्री का आना-जाना लगा रहेगा। ऐसे में पुलिस चौकी में शिकायत लेकर पहुंच रहे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है।

इससे बचाव को लेकर निर्माणाधीन कंपनी ने जीएमआरएल से इस पुलिस चौकी को शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है। बता दें कि पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो का निर्माण होगा। चौकी के हटने के बाद कार्य तेज होगा।

सेक्टर-10 की ऑटो मार्केट में यार्ड बनेगा ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के दूसरे चरण में सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में कास्टिंग यार्ड बनाया जाएगा। जीएमआरएल ने इसको लेकर नगर निगम से मलबा हटवाने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी नगर निगम कमिश्नर को मलबा हटाने के आदेश जारी किए हैं। ऑटो मार्केट की करीब तीन एकड़ जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण भी है। ऑटो मार्केट की भी करीब 25 एकड़ जमीन कास्टिंग यार्ड के लिए जीएमआरएल ने मांगी है। दूसरे चरण के टेंडर दस्तावेज को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से रेजांगला चौक, पालम विहार रोड, ओल्ड दिल्ली रोड होते हुए डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो जाएगी।