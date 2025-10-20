ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट में बाधा बन रही नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी, GMRL ने की हटाने की मांग

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsNaharpur Rupa police chowki will be shifted due to obstructing Old Gurugram Metro route
संक्षेप: ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के निर्माण में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी अड़चन बन रही है। जीएमआरएल ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक और प्रशासक से इस पुलिस चौकी को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है। 

Mon, 20 Oct 2025 06:31 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के कास्टिंग यार्ड के निर्माण में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी अड़चन बन रही है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के मुख्य प्रशासक और प्रशासक से इस पुलिस चौकी को किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में संपदा अधिकारी एक को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ओल्ड गुरुग्राम के पहले चरण में 15.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो का निर्माण होना है। इसके तहत 14 एलिवेटेड स्टेशन तैयार होने हैं। जीएमआरएल ने करीब 1277 करोड़ रुपये में एक कंपनी का चयन कर लिया है। इस कंपनी को कास्टिंग यार्ड तैयार करने के लिए सेक्टर-33 स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में 25 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई है।

इस जमीन में करीब आधे एकड़ में नाहरपुर रूपा पुलिस चौकी बनी हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस चौकी के होने की वजह से निर्माणाधीन कंपनी को दिक्कत हो रही है। कास्टिंग यार्ड से निर्माण सामग्री का आना-जाना लगा रहेगा। ऐसे में पुलिस चौकी में शिकायत लेकर पहुंच रहे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है।

इससे बचाव को लेकर निर्माणाधीन कंपनी ने जीएमआरएल से इस पुलिस चौकी को शिफ्ट करवाने का आग्रह किया है। बता दें कि पहले चरण में मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर सेक्टर-नौ तक मेट्रो का निर्माण होगा। चौकी के हटने के बाद कार्य तेज होगा।

सेक्टर-10 की ऑटो मार्केट में यार्ड बनेगा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण के दूसरे चरण में सेक्टर-10 स्थित ऑटो मार्केट में कास्टिंग यार्ड बनाया जाएगा। जीएमआरएल ने इसको लेकर नगर निगम से मलबा हटवाने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने भी नगर निगम कमिश्नर को मलबा हटाने के आदेश जारी किए हैं। ऑटो मार्केट की करीब तीन एकड़ जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण भी है। ऑटो मार्केट की भी करीब 25 एकड़ जमीन कास्टिंग यार्ड के लिए जीएमआरएल ने मांगी है। दूसरे चरण के टेंडर दस्तावेज को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बता दें कि दूसरे चरण में सेक्टर-नौ से रेजांगला चौक, पालम विहार रोड, ओल्ड दिल्ली रोड होते हुए डीएलएफ साइबर सिटी तक मेट्रो जाएगी।

डॉ. चंद्रशेखर खरे, मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, ''मेट्रो निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर करने के दिशानिर्देश एचएसवीपी प्रशासक और संपदा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। इसके निर्माण में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
