खाने को लेकर हुआ था बवाल; जामा मस्जिद थाने में पुलिस के 9 जवानों पर हमला करने वाले नबील पर कई खुलासे
पुलिस के अनुसार आरोपी नबील गांजे आदि का नशा करता था। जामा मस्जिद थाने से जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विशेष खोखर की टीम ने आरोपी के कमरे की जांच की। यहां से कुछ सबूत जमा किए गए।
दिल्ली के जामा मस्जिद थाने में 9 पुलिसकर्मियों को चाकू से घायल करने वाला नबील फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। घर में नबील हर रोज अपने पिता से दो सौ रुपये खर्च करने के लिए लेता था और पैसे नहीं देने पर घर में उपद्रव मचाता था। उसकी हरकतों से मां और शादीशुदा बहन परेशान हो गए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 30 वर्षीय नबील के पिता सलीम की इलाके में धार्मिक ग्रंथों की किताब की दुकान है। इस दुकान पर नबील के दोनों छोटे भाई काम करते हैं। दसवीं तक एसएओए से पढ़ाई करने के बाद नबील ने कुछ समय पिता के साथ काम किया फिर मारपीट कर अलग हो गया। वह दिनभर खुद को कमरे में बंद रखता था। फिर देर शाम को अपने पिता से रुपये लेकर घूमने निकल जाता था।
रविवार को घर में बहन सामिया ने नबील को खाना दिया। इस बीच फोन पर किसी ने यह कह दिया कि नबील को क्यों खाना दिया है। इसी बात पर नबील भड़क गया और अपशब्द बोलने लगा। फिर परिजनों ने उसे घर के बाहर कर दिया। लेकिन सोमवार सुबह वह दोबारा घर में घुस गया। पुलिस के अनुसार आरोपी नबील गांजे आदि का नशा करता था। जामा मस्जिद थाने से जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विशेष खोखर की टीम ने आरोपी के कमरे की जांच की। यहां से कुछ सबूत आदि जमा किए गए।
घायलों की हालत खतरे से बाहर, एक को छुट्टी मिली
आरोपी नबील के हमले में घायल सभी नौ पुलिसकर्मियों की हालत खतरे से बाहर है। एक घायल एएसआई श्रीकृष्ण को सोमवार देर रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चार घायलों का सर गंगाराम में और चार घायलों का एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं नबील की हालत स्थिर है और उसे सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है। वहीं घटना के बाद सभी थानों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
आरोपी ने दोनों भाइयों पर भी किया था हमला
जामा मस्जिद थाने में हमले में घायल एएसआई श्रीकृष्ण के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में बताया कि नबील की मां, बहन और दोनों छोटे भाई मुबीब एवं मुनीब भी शिकायत करने के लिए आए थे। चूंकि इमरजेंसी ऑफिसर एसआई अरविंद गौतम थे। इसलिए उन्होंने फोन कर नबील को बुलाया। थाने में पुलिस कर्मियों को घायल करने के बाद वहां मौजूद नबील के दोनों भाइयों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने दोनों की पिटाई। इसके बाद मां-बहन पर हमले की कोशिश की।
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अदिति शर्मा
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