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दिल्ली रिज में चट्टानों पर मिली रहस्यमयी आकृतियां, पुरातत्व विभाग ने कही यह महत्वपूर्ण बात

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्ली
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एक पुरातत्वविद ने कहा कि इस चरण में ये कलाकृतियां अकादमिक चर्चा का विषय हैं और ये महत्वपूर्ण भी हो सकती हैं, लेकिन बिना सही सबूत के इनके काल या उत्पत्ति के बारे में कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी।

दिल्ली रिज में चट्टानों पर मिली रहस्यमयी आकृतियां, पुरातत्व विभाग ने कही यह महत्वपूर्ण बात

दिल्ली के सेंट्रल रिज की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने गए दो पर्यावरणविद उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने पोलो ग्राउंड के पास स्थित एक क्वार्ट्जाइट चट्टान पर उकेरी गई कुछ आकृतियां देखीं। पर्यावरणविद् प्रदीप कृष्ण और चेतन अग्रवाल ने रिज के अपने नियमित दौरों के दौरान इन आकृतियों को देखा, वे आम तौर पर वहां इलाके की समृद्ध जैव-विविधता और पेड़-पौधों का दस्तावेजीकरण करने जाते रहते हैं। कृष्ण ने बताया कि वे दोनों पहले भी कई बार उस जगह जा चुके थे, लेकिन हाल ही में एक दौरे के दौरान अग्रवाल की नजर पोलो ग्राउंड के पास जमीन से बाहर निकले एक बड़े क्वार्टजाइट पत्थर पर बने अजीब निशानों पर पड़ी। पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि पत्थरों पर बनी इन आकृतियों का काल और महत्व निर्धारित करने से पहले विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत होगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए दोनों पर्यावरणविदों ने कहा, 'यह खोज अपने आप में एक इत्तेफाक थी। हम वहां रिज की जैव-विविधता का अध्ययन करने गए थे, न कि पुरातत्व से जुड़ी चीजें खोजने। चेतन की नजर उन आकृतियों पर पड़ी, जिसने हमारी दिलचस्पी बढ़ाई। बाद में हम एक इतिहासकार दोस्त को साथ ले गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि ये शायद 'पेट्रोग्लिफ' (चट्टानों पर उकेरी गई आकृतियां) हो सकती हैं।'

क्या होती हैं पेट्रोग्लिफ?

'पेट्रोग्लिफ' चट्टानों की सतह पर उकेरी या खरोंचकर बनाई गई प्राचीन प्रतीकात्मक आकृतियां या चित्र हैं। कृष्ण ने कहा कि वे 'पेट्रोग्लिफ' के विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए इसके काल के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते।

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1 हजार साल पुराने भी हो सकते हैं

आगे उन्होंने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि 'पेट्रोग्लिफ' असल में कितने पुराने हैं। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि वे एक हजार साल, 500 साल, 200 साल या सिर्फ एक साल पुराने हों। लेकिन कम से कम हमें यह पता है कि वे उस शिलालेख से नए नहीं हैं।'

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काल का पता लगाने के लिए करना होगा जांच

कृष्ण ने कहा कि ये नक्काशी सेंट्रल रिज में पोलो ग्राउंड के पास जमीन से बाहर निकले एक बड़े क्वार्ट्जाइट पत्थर पर बनी हुई है। जानकारों का कहना है कि भले ही ये नक्काशी प्राचीन हो सकती है, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिक जांच के बिना इनके काल या ऐतिहासिक महत्व देने के मामले में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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‘चट्टानों पर आकृतियां मिलना बड़ी बात नहीं’

पुरातत्वविद् डॉ. संजीव कुमार सिंह ने कहा, 'अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, इसलिए यहां चट्टानों पर आकृतियां मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। हरियाणा सरकार और डॉ. ए.के. शर्मा समेत कई शोधकर्ताओं ने पहले भी ऐसी आकृतियों के बारे में जानकारी दी है।'

उन्होंने कहा कि इस चरण में ये कलाकृतियां अकादमिक चर्चा का विषय हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन बिना सही सबूत के इनके काल या उत्पत्ति के बारे में कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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