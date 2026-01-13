रात में खाना खाकर सोए, सुबह उठे ही नहीं…; फरीदाबाद में दंपति और बच्चे की हुई रहस्यमयी मौत

संक्षेप: संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम ने मंगलवार देर शाम शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को अब तक इन मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है।

फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक दंपति और उनके 5 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो जाने की खबर सामने आई है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की टीम ने मंगलवार देर शाम शवों को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को अब तक इन मौतों के बारे में कोई जानकारी नहीं लगी है।

परिवार बिहार के बक्सर का रहने वाला है मृतकों की पहचान मूल रूप से बिहार जिला के बक्सर के थाना सिमौरी के निवासी के तौर पर हुई है। युवक की पहचान 21 वर्षीय रमेश, 27 वर्षीय ममता और 5 वर्षीय छोटू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, मृतक रमेश मजदूरी करता था। मृतक महिला की पहले शादी हो चुकी थी। यह बच्चा पहली शादी से था।

नाक से खून और मुंह से निकला झाग मृतक युवक की नाक से खून आया था, जबकि बच्चे के मुंह से झाग निकला हुआ था। आज दोपहर 2:00 बजे तीनों की मौत होने के बारे में पता चला है। संजय कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम से मौत की वजह का पता चल सकेगा। रात को गाजर का हलवा खाकर सोए थे।