Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMy university fees not paid for 2 months, daughter of Karisma Kapoor tells Delhi HC
दो महीने से मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी गई; हाईकोर्ट में ऐसा क्यों बोली करिश्मा कपूर की बेटी?

दो महीने से मेरी यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरी गई; हाईकोर्ट में ऐसा क्यों बोली करिश्मा कपूर की बेटी?

संक्षेप: उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर से उनकी संपत्तियों की सूची अदालत को सौंपने को कहा था। इस बीच, प्रिया कपूर ने अदालत को बताया है कि अभिनेत्री के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।

Fri, 14 Nov 2025 11:20 PMSourabh Jain पीटीआई
share Share
Follow Us on

फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर की बेटी समायरा ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया कि दो महीने से अमेरिका स्थित उसके विश्वविद्यालय की फीस जमा नहीं की गई है। जिसकी जिम्मेदारी उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर पर है। समायरा ने यह दावा जस्टिस ज्योति सिंह की अदालत के सामने किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि यह सुनवाई नाटकीय तरीके से हो। इसलिए उन्होंने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि इस तरह के मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें फिर से अदालत में न लाया जाए। हालांकि प्रिया के वकील ने समायरा के दावे को झूठा बताया और कहा कि फीस पहले ही भरी जा चुकी है और इस केस का मकसद सिर्फ मीडिया में मुद्दे को हाईलाइट करवाना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिता पर थी बच्चों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी

अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों यानी समायरा कपूर और उनके भाई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति की वसीयत को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान, अभिनेत्री के बच्चों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि समायरा एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ रही हैं और उसकी फीस दो महीने से नहीं दी गई है, जबकि वैवाहिक आदेश के अनुसार संजय कपूर को दोनों बच्चों की पढ़ाई और खर्च का भुगतान करना था।

जेठमलानी ने कहा, 'बच्चों की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 (प्रिया कपूर) के पास है। इसलिए दोनों बच्चे आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हैं और इसके बावजूद अमेरिका में पढ़ रही उनकी बेटी की दो महीने की फीस का भुगतान नहीं किया गया है।'

प्रिया के वकील ने आरोपों को नकारा

हालांकि, प्रिया कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने एक्ट्रेस की बेटी के इस दावे को मनगढ़ंत और निराधार बताया, साथ ही कहा कि प्रिया ने बच्चों की जरूरतों का लगातार ध्यान रखा है और फीस का भुगतान पहले ही कर दिया था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अदालत में इस मुद्दे को उठाने का उद्देश्य मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग करवाना था।

प्रिया कपूर को बताया 'सिंड्रेला सौतेली मां'

अदालत करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा संजय कपूर की संपत्ति को प्रिया कपूर को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए दायर एक अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इस अंतरिम आवेदन पर आगे की बहस के लिए इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया है। बच्चों ने संजय कपूर की कथित वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। अदालत में उन्होंने प्रिया कपूर पर लालची होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्हें 'सिंड्रेला सौतेली मां' कहा। बता दें कि परीकथा सिंड्रेला में एक लड़की के साथ उसकी सौतेली मां दुर्व्यवहार करती है, और उसका सारा ध्यान अपनी दो सगी बेटियों पर केंद्रित रहता है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने प्रिया कपूर से उनकी संपत्तियों की सूची अदालत को सौंपने को कहा था। इस बीच, प्रिया कपूर ने अदालत को बताया है कि अभिनेत्री के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।