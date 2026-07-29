मेरा पूरा परिवार BJP सपोर्टर; जंतर-मंतर पर 23 दिनों तक अनशन करने वालीं नेहा बोरा
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा है कि उनका पूरा परिवार भाजपा का समर्थक है और अनशन पर बैठने के बाद उनकी मां ने बहुत डांट लगाई थी।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीट पेपर लीक के खिलाफ चले छात्र आंदोलन में 23 दिनों तक अनशन करने वालीं नेहा बोरा ने खुलासा किया है कि उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थक है। लेफ्ट विंग की छात्र नेता ने यह भी दावा किया कि उनकी मां ने उन्हें प्रदर्शन और अनशन में शामिल होने को लेकर डांट लगाई थी। बोरा ने कहा कि उनकी मां 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर मौजूद थीं और लाठीचार्ज में घायलों को देखकर उनका मन बदला और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो फोन पर उनकी मां ने सभी आंदोलनकारियों को बधाई देने को कहा।
नेहा बोरा ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में यह कहते हुए अपने परिवार में बीजेपी के समर्थन की बात कही कि जंतर-मंतर पर लोग आकर कहते थे कि अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। नेहा ने कहा, 'हर दिन हमारे पास दर्जनों लोग रोते हुए माफी मांगते थे। कहते थे कि हमारी ही गलती है, हमने ही बार-बार वोट दिया, हमारी वजह से भूखे हो। कहते थे कि हमें माफ कर दो, हमने यह गलत राजनीति नहीं चुनी होती तो शायद आज वे 22 बच्चे जिंदा होते, तुम्हें इस गर्मी में भूखा नहीं बैठना पड़ता। उनका दुख भाजपा के प्रति गुस्से में बदल रहा था।'
बोरा ने अपने परिवार और मां पर क्या कहा
बोरा ने आगे कहा, 'रोज हम देखते थे कि बाकी बच्चों के मां-बाप हमारे पास आते थे और कहते थे कि अब हम गलती नहीं करेंगे। 19 जुलाई को जंतर-मंतर पर मेरी मम्मी आईं। मेरा पूरा परिवार बीजेपी सपोर्टर है। (एंकर के हैरानी जताने पर फिर दोहराया) वाकई बीजेपी सपोर्टर है। मेरी मम्मी आई तो मैं सो रही थी। लोगों ने मुझे जगाया और कहा कि एक औरत आई है और खुद को तुम्हारी मां बता रही है। मैंने चश्मा पहना तो देखा सचमुच मां थी। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने मां को नहीं बताया था कि अनशन पर बैठी हूं। जब उन्हें पता चला था तो फोन पर बहुत डांटा था। कहा कि हर बार बैठ जाना है तुमको, क्या परेशानी है तुमको... और कुछ काम नहीं और फिर जो जेएनयू वालों के लिए कहा जाता है... तुम जेएनयू वाले बस यही करते हो, यहीं से तुमने सीखा है... कुछ काम धाम नहीं है। उन्होंने बहुत डांटा। हमारा बहुत मतभेद होता है, राजनीतिक मैंने। कहा कि मेरे पास ताकत नहीं बची है। मैंने बाद में उनका फोन नहीं उठाया तो वह जंतर-मंतर आ गईं।' बोरा ने अपनी मां का मन बदलने की ओर से इशारा करते हुए कहा कि जब जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों की आवाज सुनकर वह लौटीं और बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने सबको बधाई दी। बोरा ने कहा कि सब मां-बाप बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर-घर में अब मां-बाप बदल रहे हैं और इसलिए मोदी जी को डर लग रहा है।
बोरा ने कहा- दीपके ने मांगी थी मदद
बोरा ने इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि कैसे वह सीजेपी के संपर्क में आईं। उन्होंने कहा कि एक दिन खुद अभिजीत दीपके का उनके पास फोन आया था और उन्होंने छात्रों के आंदोलन के लिए मदद मांगी थी। बोरा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्होंने दीपके का 'आप' के साथ जुड़ाव देखा और उन्हें यकीन हुआ कि वह भाजपा से जाकर नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक 'आप' भाजपा से लड़ती रहेगी, उन्हें समर्थन देने में दिक्कत नहीं है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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