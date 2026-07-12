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'गाड़ी का माइलेज 17 से 5 हो गया, पेट्रोल भरवाने से डर लगता है…' यूट्यूबर सौरभ जोशी- VIDEO

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Saurabh Joshi on Ethanol Blended Petrol: यूट्यूबर सौरभ जोशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बाद उनकी कार का माइलेज 17 से घटकर 5 रह गया और उन्हें गाड़ी खराब होने का डर है। वीडियो को आप ने शेयर कर नितिन गडकरी और सरकार पर निशाना साधा है।

'गाड़ी का माइलेज 17 से 5 हो गया, पेट्रोल भरवाने से डर लगता है…' यूट्यूबर सौरभ जोशी- VIDEO

Saurabh Joshi on Ethanol Blended Petrol: E-20 एथेनॉल ब्लेंडिग वाले पेट्रोल से होने वाले नफा-नुकसान को लेकर देशभर में बातें हो रही हैं। जनता, सरकार और विपक्ष अपने-अपने दावे और कहानियां पेश कर रहे हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर सौरभ जोशी ने ऐथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर अपना दुख दर्द बयां किया है। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के एक्स हेंडल से भी शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा गया है। जानिए सौरभ जोशी ने क्या समस्या गिनाई।

हमारी गाड़ी का माइलेज 17 से 5 हो गया है- सौरभ जोशी

सौरभ जोशी के व्लॉगिंग वीडियो का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर फैल रहा है। जिसमें कार चला रहे सौरभ कहते हैं- "गाइज़ इतना बुरा लग रहा है न... कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी- '17 से सीधा 9 पर'।" स्क्रीन की तरफ कैमरा करते हुए सौरभ चौंककर बोले- "आज 5 हो गई है। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया है एथेनॉल की वजह से! अब पता नहीं ये गाड़ी कब खराब हो जाएगी!"

बगल वाली सीट पर बैठी सौरभ जोशी की पत्नी ने कहा- "आधी की भी आधी हो गई है।" इस पर सौरभ ने कहा- "5 की माइलेज तो बहुत कम होती है। क्या होगा हमारा भाई।" इस पर उसकी पत्नी ने कहा- “इतने पैसे हमने लगाए हैं, इस गाड़ी पर और देखो।”

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पेट्रोल भरवाने से डर लगता है, कहीं मेरी भी गाड़ी...

इस पूरे मामले पर सौरभ जोशी ने आगे कहा- "गाइज आजकल पेट्रोल भरवाने में इतना डर लग रहा है कि कहीं मेरी गाड़ी खराब न हो जाए। क्योंकि आज कल बहुत लोगों की गाड़ी मिलावट की वजह से खराब हो रही है।"

अच्छा किया हमने जी-वैगन इलेक्ट्रिक ले ली...

इसके बाद कहा- “अच्छा हुआ कि मैंने जी-वैगन इलेक्ट्रिक ले ली। पेट्रोल नहीं ली। एक तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। ऊपर से जब खराब हो जाती है, तो मोटा खर्चा आता है। अब वही चलाएंगे। जी वैगन ही चलाएंगे। यहीं चार्जर लगा है, चार्ज करेंगे और चलाएंगे। 500 किलोमीटर जाती है।”

आप ने नितिन गडकरी पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर इस मुद्दे को लेकर घेर रही है। आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर करेक लिखा गया- “नितिन गडकरी जी, आपके E20 इथेनॉल एक्सपेरिमेंट से लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। आपने कहा था कि एक भी शिकायत नहीं मिली है। क्या अब इसे भी प्रायोजित करार देंगे? अपने मुनाफे के लिए देश को टेस्टिंग लैब बनाकर बर्बाद करना बंद कीजिए।”

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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