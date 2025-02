Mustafabad Election Result 2025 LIVE: आप और भाजपा की लड़ाई में AIMIM फंसाएगी पेच?

Mustafabad Result Live 08:30 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक पोस्टल बैलट गिने जा रहे थे।



Mustafabad Result Live 08:15 am: दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान कुछ ही देर में आने शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में पता चलेगा मुस्तफाबाद सीट का हाल।



Mustafabad Result Live 08:00 am: दिल्ली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलट गिने जा रहे हैं।



पिछले चुनाव में क्या हुआ था

बता दें कि मुस्तफाबाद सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पुराना और नया मुस्तफाबाद है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान यहां से कुल 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तब यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हाजी युनुस और भाजपा के जगदीश प्रधान आमने-सामने थे। भाजपा के जगदीश प्रधान को हार का सामना करना पड़ा था। हाजी युनुस ने उन्हें 20,704 वोटों से शिकस्त दी थी।