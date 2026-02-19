Hindustan Hindi News
मुसलमान अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी पर मदनी का करारा जवाब

Feb 19, 2026 12:42 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। मदनी ने भागवत की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी और जनसंख्या संबंधी रुझानों पर चिंता जताने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की बयानबाजी नफरत को बढ़ावा देती है और भारत के संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डालती है।

'घर वापसी' का बयान चिंताजनक

बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में मदानी ने लिखा कि 20 करोड़ मुसलमानों के लिए 'घर वापसी' आयोजित करने के बारे में दिए गए बयान पिछले 70 सालों में अभूतपूर्व और बेहद चिंताजनक हैं। मदनी ने कहा कि कोई भी आवाज जो देश को बर्बादी, विनाश, अशांति और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाती है, वह राष्ट्र के प्रति निष्ठा की आवाज नहीं हो सकती।

देश में हत्या और हिंसा का माहौल

मदनी ने आरोप लगाया कि देश में हत्या और हिंसा का माहौल व्याप्त है। उन्होंने गौ संरक्षण के नाम पर हुई लिंचिंग और हत्याओं की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार चुप है, जबकि कुछ लोग यह दावा करते रहते हैं कि भारत में केवल एक विशेष विचारधारा के अनुयायियों को ही जीने का अधिकार है। मदनी ने इस तरह की मानसिकता को भारतीय संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने किसी व्यक्ति या संगठन का नाम लिए बिना कहा कि यह देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए गंभीर खतरा है।

धर्म के नाम पर हिंसा उचित नहीं

मदनी ने दोहराया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली विचारधाराओं का विरोध किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में शांति और सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे के तहत ही संभव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी धर्म मानवता, सहिष्णुता, प्रेम और एकता का उपदेश देते हैं।

धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते

मदनी ने आगे लिखा कि इसलिए, जो लोग धर्म का इस्तेमाल नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं, वे अपने धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। हमें ऐसे लोगों की हर स्तर पर निंदा और विरोध करना चाहिए। मदनी की ये टिप्पणी मोहन भागवत के लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव सभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आई है।

हिंदू समाज को सतर्क रहने की जरूरत

मोहन भागवत ने हिंदू समाज में एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, भागवत ने 'घर वापसी' की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटते हैं, उनकी देखभाल के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

