मुसलमान अपने धर्म पर अडिग रहेंगे, मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी पर मदनी का करारा जवाब
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। मदनी ने भागवत की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। मदनी ने भागवत की इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की 'घर वापसी' वाली टिप्पणी और जनसंख्या संबंधी रुझानों पर चिंता जताने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की बयानबाजी नफरत को बढ़ावा देती है और भारत के संवैधानिक मूल्यों को खतरे में डालती है।
'घर वापसी' का बयान चिंताजनक
बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में मदानी ने लिखा कि 20 करोड़ मुसलमानों के लिए 'घर वापसी' आयोजित करने के बारे में दिए गए बयान पिछले 70 सालों में अभूतपूर्व और बेहद चिंताजनक हैं। मदनी ने कहा कि कोई भी आवाज जो देश को बर्बादी, विनाश, अशांति और आपसी दुश्मनी की ओर ले जाती है, वह राष्ट्र के प्रति निष्ठा की आवाज नहीं हो सकती।
देश में हत्या और हिंसा का माहौल
मदनी ने आरोप लगाया कि देश में हत्या और हिंसा का माहौल व्याप्त है। उन्होंने गौ संरक्षण के नाम पर हुई लिंचिंग और हत्याओं की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाओं के बावजूद सरकार चुप है, जबकि कुछ लोग यह दावा करते रहते हैं कि भारत में केवल एक विशेष विचारधारा के अनुयायियों को ही जीने का अधिकार है। मदनी ने इस तरह की मानसिकता को भारतीय संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताया। उन्होंने किसी व्यक्ति या संगठन का नाम लिए बिना कहा कि यह देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए गंभीर खतरा है।
धर्म के नाम पर हिंसा उचित नहीं
मदनी ने दोहराया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा सांप्रदायिक और नफरत फैलाने वाली विचारधाराओं का विरोध किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने धर्म के बल पर जीवित हैं और जीवित रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में शांति और सद्भाव केवल धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे के तहत ही संभव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। सभी धर्म मानवता, सहिष्णुता, प्रेम और एकता का उपदेश देते हैं।
धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते
मदनी ने आगे लिखा कि इसलिए, जो लोग धर्म का इस्तेमाल नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं, वे अपने धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। हमें ऐसे लोगों की हर स्तर पर निंदा और विरोध करना चाहिए। मदनी की ये टिप्पणी मोहन भागवत के लखनऊ के सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित सामाजिक सद्भाव सभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आई है।
हिंदू समाज को सतर्क रहने की जरूरत
मोहन भागवत ने हिंदू समाज में एकता का आह्वान करते हुए कहा था कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, भागवत ने 'घर वापसी' की प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया। कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटते हैं, उनकी देखभाल के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।