'खून की होली' की धमकियों के बीच उत्तम नगर में मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की, भारी सुरक्षा
दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद व्याप्त तनाव के बीच ईद का त्योहार कड़ी सुरक्षा के साये में मनाया जा रहा है। इससे पहले 'खून की होली' खेलने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।
दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद व्याप्त तनाव के बीच ईद का त्योहार कड़ी सुरक्षा के साये में मनाया जा रहा है। इससे पहले 'खून की होली' खेलने की धमकी दी गई थी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेड और सतर्क निगरानी में लोगों ने अमन-चैन की दुआ के साथ नमाज अदा की।
एक अधिकारी ने बताया कि हस्तसाल गांव व उससे सटे इलाकों में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मजबूत तैनाती की गई है। हर प्रवेश और निकास मार्ग पर अवरोधक लगाए गए हैं और पहचान पत्रों की सख्त जांच के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, ताकि पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक
सत्यापन के बाद केवल स्थानीय निवासियों को ही कुछ विशेष हिस्सों में जाने की अनुमति दी जा रही है, जबकि बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पुलिस दल लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं और छतों, संकरी गलियों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिये चौकस निगरानी रखी जा रही है, ताकि पूरे इलाके में भरोसे और सुरक्षा का माहौल कायम रहे।
उत्सव में चहल-पहल कम
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए गए हैं। हम हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल भी तैयार रखा गया है। कड़ी सुरक्षा और पाबंदियों के बावजूद स्थानीय लोगों ने ईद की नमाज अदा करनी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार उत्सव में चहल-पहल कम है।
तरुण हमारे भाई जैसा था
स्थानीय निवासी परवेज ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव बरकरार है। हमने शांतिपूर्वक नमाज अदा की। हमारे हिंदू मित्र भी आने वाले हैं और हम सब मिलकर नमाज पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। 4 मार्च की घटना में मारे गए तरुण के साथ जो हुआ उससे हम बहुत दुखी हैं। वह हमारे भाई जैसा था। हमारे पड़ोसी बहुत मददगार रहे हैं और पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की है।
तनाव के बीच ईद मना रहे हैं
एक अन्य निवासी मोहम्मद नवीन ने कहा कि माहौल अभी भी कुछ हद तक तनावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा बनाए गए माहौल और भारी पुलिस तैनाती के कारण पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा है। हम कुछ तनाव के बीच ईद मना रहे हैं। फिर भी, हम दिल्ली पुलिस के आभारी हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखी, जिससे हम सुरक्षित रूप से ईद मना सके।
पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखी
उत्तम नगर स्थित जामा मस्जिद के अध्यक्ष खालिद अली ने कहा कि अफवाहों और बाहरी तत्वों ने इलाके में तनाव को बढ़ावा दिया था। पहले यहां तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन पुलिस ने उचित सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी। आज हम ईद को सुरक्षित रूप से मना पाए हैं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उत्तम नगर की सभी मस्जिदों में ईद शांतिपूर्ण ढंग से मनाई गई।
होली पर हुई थी युवक की मौत
चार मार्च को होली के दिन जेजे कॉलोनी में दो पड़ोसी परिवारों के बीच हुई झड़प में घायल 26 साल के तरुण की बाद में मौत हो गई। यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब एक परिवार की लड़की द्वारा फेंका गया पानी का गुब्बारा अनजाने में दूसरे परिवार की एक महिला को लग गया और बात बढ़ते-बढ़ते हिंसक टकराव में बदल गई।
इस घटना के बाद कुछ समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपियों से जुड़े दो वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि अफवाहों पर लगाम लगाने और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।