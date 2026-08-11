Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम महिलाओं ने किया रुद्राभिषेक-हवन, तमन्ना मलिक बनीं गायत्री त्यागी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद के डासना धाम पहुंची तीन मुस्लिम महिलाओं ने मंदिर में हवन-यज्ञ और रुद्राभिषेक किया। कार्यक्रम के दौरान तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी रखने की घोषणा की।

हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम महिलाओं ने किया रुद्राभिषेक-हवन, तमन्ना मलिक बनीं गायत्री त्यागी
हरिद्वार से कांवड़ लाने वाली मुस्लिम महिलाओं ने किया रुद्राभिषेक-हवन

डॉ. महकार, गाजियाबाद

हरिद्वार से कांवड़ लेकर गाजियाबाद पहुंची तीन मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार को डासना स्थित शिवशक्ति धाम में रुद्राभिषेक और हवन-यज्ञ किया। इस दौरान इनमें शामिल तमन्ना मलिक ने अपना नाम बदलकर गायत्री त्यागी रखने की घोषणा की। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और अन्य संतों ने महिलाओं का स्वागत किया।

तीन मुस्लिम महिलाएं हरिद्वार से लाईं थीं कांवड़

शिवशक्ति धाम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, तीनों महिलाएं हरिद्वार से कांवड़ लेकर डासना पहुंची थीं। मंगलवार को उन्होंने मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ और रुद्राभिषेक किया। कार्यक्रम में उन्हें सनातन परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कराया गया। प्रेस नोट में दावा किया गया है कि तीनों महिलाओं ने इस दौरान बुर्का और इस्लाम छोड़ने का निर्णय लिया।

ये भी पढ़ें:'तुगलक लेन का नाम भी बदलिए’, दिल्ली टूरिज्म कॉन्क्लेव में सद्गुरु ने उठाई मांग

धर्म परिवर्तन की पुष्टि नहीं, तमन्ना ने गायत्री नाम रखा

हालांकि, महिलाओं के धर्म परिवर्तन किए जाने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कार्यक्रम में शामिल तमन्ना मलिक ने अपना नाम अब गायत्री त्यागी रखने की बात कही है। यति नरसिंहानंद ने इस घटना को इस्लाम छोड़ने वाले लोगों के व्यापक दावे से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में बड़ी संख्या में मुस्लिम इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन डर के कारण सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते।

यति नरसिंहानंद का दावा, अब वो आपका कत्ल कर देंगे

नाम बदलने वाली महिला ने कहा- सनातन धर्म बहुत अच्छा है। हमारा बहुत सम्मान किया गया है। इस पर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा- सम्मान हमने तुम्हारा नहीं किया, बल्कि उस साहस को किया है। आप कांवड़ लेकर आईं, इसका मतलब आपने दुशमनी ले ली, अब वो आपका कत्ल कर देंगे। ये उनका आदिम सिद्धांत है।

बुर्का को बताया नारी की गुलामी का प्रतीक

अब से आप हमेशा के लिए बुर्का को छोड़ दो। ये नारी की गुलामी का प्रतीक है। ये सनातन धर्म की बेसिक अवधारणा का विरोधी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर