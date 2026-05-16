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दिल्ली मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में मुस्लिम बुजुर्ग की शर्मनाक हरकत, लड़कियों के सामने किया पेशाब

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Metro Viral Video : दिल्ली मेट्रो के कालकाजी मेट्रो स्टेशन से एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मुस्लिम बुजुर्ग ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए दो लड़कियों के सामने ही मेट्रो की लिफ्ट के अंदर पेशाब कर दिया।

दिल्ली मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में मुस्लिम बुजुर्ग की शर्मनाक हरकत, लड़कियों के सामने किया पेशाब

राजधानी की लाइफलाइन और सफर के लिए सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में अब आए दिन अजीबो-गरीब और अश्लील वीडियो सामने आते रहते हैं। लेकिन इस बार कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर जो हुआ, उसने महिला यात्रियों की सुरक्षा और उनके सम्मान पर बड़ा सवाल खडे़ कर दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन परिसर में बनी एक पैसेंजर लिफ्ट के अंदर हुई। मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट में दो लड़कियां और लड़का मौजूद थे। इसी दौरान एक मुस्लिम बुजुर्ग लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। लड़कियों की मौजूदगी की परवाह किए बिना, उन्होंने अचानक लिफ्ट के अंदर ही पेशाब करना शुरू कर दिया। उनमें से एक लड़की ने लिफ्ट से बाहर निकलकर जब इसका विरोध किया तो आरोपी पर कोई असर नहीं हुआ। बुजुर्ग ने कहा लड़की से कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। उस लड़की ने बुजुर्ग के साथ अपनी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जब अब खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नेटिजन्स इस वीडियो को देखकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और दिल्ली पुलिस को टैग कर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मेट्रो स्टेशनों के अंदर भी महिलाएं सुरक्षित और सहज महसूस नहीं कर सकतीं, तो फिर सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्ड्स का क्या फायदा?

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डीएमआरसी का अभी नहीं आया बयान

दिल्ली पुलिस और डीएमआरसी की तरफ से अभी इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के नियमों के तहत मेट्रो परिसर में इस तरह की अश्लीलता फैलाना, गंदगी करना और सह-यात्रियों को परेशान करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। इसके लिए आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने और महिलाओं के अपमान की धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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