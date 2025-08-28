संबंध बनाता रहा, सिंदूर से मांग भरी; अब कबूल नहीं ‘हिंदुओं वाली शादी’, गाजियाबाद की महिला का दर्द
गाजियाबाद में नगर कोतवाली में एक महिला ने दूसरे समुदाय के युवक पर संबंध बनाने, हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने और अब उसे छोड़कर किसी और निकाह की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी और उसके भाइयों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
गाजियाबाद में नगर कोतवाली में एक महिला ने दूसरे समुदाय के युवक पर संबंध और शादी के बाद धोखा देने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि मुस्लिम शख्स ने उससे लंबे समय तक संबंध रखा, उसके पति की मौत के बाद उससे हिंदू रीति-रिवाज से शादी की और अब किसी और लड़की से निकाह करना चाहता है। उसका अब कहना है कि हिंदुओं वाली शादी मंजूर नहीं। पीड़िता ने आरोपी और उसके भाइयों के खिलाफ नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता का कहना है कि वह पहले से शादीशुदा थी और उसकी दो बेटियां हैं। छह साल से वह अपने पति से अलग रह रही थी। अलग रहने के दौरान साजिद कुरैशी नामक युवक से उसके संबंध हो गए थे। पीड़िता के मुताबिक 10 जनवरी 2025 को उसके पति का देहांत हो गया। पति की मौत के बाद साजिद कुरैशी उसे घर ले आया और परिजनों के सामने उसकी मांग में न सिर्फ सिंदूर भरकर शादी की, बल्कि उसे मंगलसूत्र पहनाकर अपना लिया।
पीड़िता का कहना है कि कुछ दिन पूर्व उसे पता चला कि साजिद के परिजन किसी दूसरी लड़की से उसकी शादी करा रहे हैं। इस पर उसने साजिद से पूछताछ की तो उसने हिंदू रीति-रिवाज से की गई शादी को मानने से इनकार कर दिया। साजिद द्वारा पीड़िता को रखने से इनकार करने पर वह उसके परिजनों के पास पहुंची और अपनी शादी के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि साजिद के बड़े भाइयों राशिद कुरैशी, मोसीन कुरैशी और आलम नाम के एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ अभद्रता की।
आरोपियों ने कीमत लेकर साजिद का पीछा छोड़ने को कहा। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर साजिद समेत चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।