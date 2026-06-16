‘हमारी मौज कर दी योगी जी ने, 27 में भी CM बनेंगे’; जेवर के मुस्लिम किसान का वीडियो वायरल
नोएडा के जेवर एयरोपर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले एक मुस्लिम किसान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की और दावा किया कि 2027 में भी वहीं सीएम बनेंगे।
नोएडा के जेवर इंटरनेश्नल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू हो गई है। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीन दी थी, वे ही इस एयरपोर्ट से रवाना होने वाली पहली फ्साइट के यात्री बने और लखनऊ पहुंचे। यात्रियों में ऐसे परिवार भी शामिल थे, जिन्होंने परियोजना के पहले चरण के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दी थी और अब अपनी कृषि भूमि को विकास के नए केंद्र के रूप में बदलते देख रहे हैं। इन किसानों ने पहली यात्रा पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ भी की। ऐसे ही एक मुस्लिम किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
हाजी जफ नाम के इन किसान ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत अच्छा किया। हमें हवाई चप्पलों में हवाई जहाज में बैठा दिया। इंटरनेश्नल एयरपोर्ट के लिए घर घर में जाकर सहमति ली गई। हमने खेत खुशी से दिए। हम फ्री में भी दे देंगे। योगी जी ने हमारी मौज कर दी। 2027 में योगी जी आएंगे। पूरे बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के पूरे वोट मिलेंगे। मैं हाजी जफर गांरटी लेता हूं। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री योगी जी बड़े प्यारे लगते हैं हमें। वह प्रधानमंत्री भी बनेंगे।
दूसरे किसानों ने क्या कहा?
ऐसे ही एक यात्री अबरार खान ने कहा, नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ जाने वाली पहली उड़ान में यात्रा करना हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है। जिस सपने को हमने देखा था, वह आज हमारे सामने साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से पहली उड़ान का हिस्सा बनने का निमंत्रण मिला था, जिसे उन्होंने सम्मान की बात बताया। पास के गांव की निवासी हेरा राशिद ने कहा, हम पहली उड़ान का अनुभव करेंगे। हमारे लिए यह यात्रा नि:शुल्क है और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी होगी।
करीब 65 वर्षीय एक किसान ने बताया कि उन्होंने हवाई अड्डे के लिए अपनी 30 बीघा जमीन दी थी और क्षेत्र में हो रहे विकास से वह खुश हैं। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि उन्हें रोजगार देने का आश्वासन भी मिला था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। एक अन्य महिला यात्री ने कहा कि पहली उड़ान का हिस्सा बनना क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए गर्व का विषय है। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि यात्री सेवाओं की शुरुआत केवल एक हवाई मार्ग का शुभारंभ नहीं है, बल्कि यह एयरपोर्ट की यात्रा में किसानों के योगदान का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा, जिन परिवारों ने राष्ट्रीय हित और प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन समर्पित की थी, आज वही परिवार उसी धरती से आसमान की ओर उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। उन्होंने इसी साल 28 मार्च को इसका उद्घाटन किया था।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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