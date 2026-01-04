Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsMushtaq alias Hukdi criminal arrested after encounter in Palwal
मुठभेड़ के बाद भगोड़ा बदमाश गिरफ्तार, दर्ज थे 38 मुकदमें; NCR में कहां चली गोलियां?

संक्षेप:

पलवल पुलिस ने नववर्ष पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्य बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 38 मुकदमें दर्ज हैं। उसे कई मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

Jan 04, 2026 08:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पलवल
दिल्ली एनसीआर के पलवल में पुलिस ने नववर्ष पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्य बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 38 मुकदमें दर्ज हैं। उसे कई मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। इसके चलते उसके ऊपर 7 हजार का इनाम भी था। पुलिस ने हथियार और बाइक भी बरामद की है। डीएसपी पलवल मनोज वर्मा ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी।

कई राज्यों में फैला रखा था आतंक

डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव खिल्लुका निवासी मुश्ताक उर्फ हुकड़ी के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, किडनैपिंग और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामलों में वांछित है। उसके खिलाफ कुल 38 मुकदमे दर्ज हैं। कई मामलों में उसे अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। आरोपी पर 7 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

सीआईए (एवीटी) हथीन प्रभारी पीएसआई दीपक गुलिया को शनिवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि मुश्ताक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बिना नंबर की अपाचे बाइक से केएमपी एक्सप्रेस-वे की ओर जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गुराकसर रोड बाईपास पर नाकाबंदी की।

मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी भी हुई

करीब रात नौ बजे पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने सरकारी वाहन से पीछा किया। कोंडल गांव के पास खेतों में उबड़-खाबड़ रास्ते पर आरोपी की बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली पुलिस वाहन के बंपर पर लगी।

पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद आरोपी ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया और एसआई मोहम्मद यासीर द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली आरोपी के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया।

बदमाश को भेजा गया अस्पताल

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की सफेद मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल बदमाश को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के संबंध में थाना हथीन में एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।

एसपी पलवल वरुण सिंगला ने कहा कि जिले में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों के लिए पलवल में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस की नजर अभी कई अन्य कुख्यात बदमाशों पर भी है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस सफल ऑपरेशन में शामिल सीआईए (एवीटी) हथीन की टीम की सराहना करते हुए एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देने की घोषणा की।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
