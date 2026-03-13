Hindustan Hindi News
शादी का दबाव बनाने पर की हत्या; पुलिस ने सुलझाई होटल में मिली लाश की गुत्थी

Mar 13, 2026 06:50 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमंत कुमार पांडेय
दिल्ली के लाहौरी गेट पुलिस ने होटल के कमरे में लड़की की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अभिषेक तिवारी के तौर पर हुई है।

दिल्ली के लाहौरी गेट पुलिस ने होटल के कमरे में लड़की की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अभिषेक तिवारी के तौर पर हुई है। आरोपी ने बताया कि युवती लगातार शादी करने के लिए जिद कर रही थी। इस वजह से हत्या कर दी। डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि बुधवार रात को चर्च मिशन पुलिस चौकी के पास होटल के कमरे से लड़की की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने परिस्थितियों के आधार पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया।

एसएचओ योगेश्वर सिंह की देखरेख में चौकी प्रभारी हरीश यादव की टीम ने जांच शुरू की। होटल के रजिस्टर से मालूम हुआ कि युवती अपने पुरुष मित्र अभिषेक तिवारी के साथ दोपहर में आई थी। फिर अभिषेक करीब तीन बजे होटल से बाहर निकला था। पुलिस को हत्या का शक अभिषेक पर था। डीसीपी ने बताया कि अभिषेक के फोन की सीडीआर खंगाली गई जिससे परिजनों के मोबाइल नंबर मिले। इनकी जांच के बाद आरोपी का नया फोन नंबर मिला जिसकी लोकेशन चरखी दादरी में आ रही थी।

फिर एसआई हरीश यादव के नेतृत्व में हेडकांस्टेबल अमित और धर्मेंद्र की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर दबोच लिया। आरोपी ने बताया कि उसने डीयू एसओएल से बीए की पढ़ाई की है। करीब दो साल पहले एक कोचिंग में लड़कू से मुलाकात हुई थी। फिर दोनों अलग-अलग दुकानों में काम करने लगे। युवती चांदनी चौक स्थित कपड़े की दुकान में एकाउंटेंट थी। आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे जिसकी वजह से युवती शादी करने के लिए जिद कर रही थी। फिर बुधवार को दोनों होटल में मिले। दोनों के बीच होटल में इसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसकी वजह से हत्या कर दी।

