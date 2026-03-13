शादी का दबाव बनाने पर की हत्या; पुलिस ने सुलझाई होटल में मिली लाश की गुत्थी
दिल्ली के लाहौरी गेट पुलिस ने होटल के कमरे में लड़की की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अभिषेक तिवारी के तौर पर हुई है।
दिल्ली के लाहौरी गेट पुलिस ने होटल के कमरे में लड़की की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को शुक्रवार तड़के गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान 24 साल के अभिषेक तिवारी के तौर पर हुई है। आरोपी ने बताया कि युवती लगातार शादी करने के लिए जिद कर रही थी। इस वजह से हत्या कर दी। डीसीपी राजा बांठिया ने बताया कि बुधवार रात को चर्च मिशन पुलिस चौकी के पास होटल के कमरे से लड़की की लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने परिस्थितियों के आधार पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया।
एसएचओ योगेश्वर सिंह की देखरेख में चौकी प्रभारी हरीश यादव की टीम ने जांच शुरू की। होटल के रजिस्टर से मालूम हुआ कि युवती अपने पुरुष मित्र अभिषेक तिवारी के साथ दोपहर में आई थी। फिर अभिषेक करीब तीन बजे होटल से बाहर निकला था। पुलिस को हत्या का शक अभिषेक पर था। डीसीपी ने बताया कि अभिषेक के फोन की सीडीआर खंगाली गई जिससे परिजनों के मोबाइल नंबर मिले। इनकी जांच के बाद आरोपी का नया फोन नंबर मिला जिसकी लोकेशन चरखी दादरी में आ रही थी।
फिर एसआई हरीश यादव के नेतृत्व में हेडकांस्टेबल अमित और धर्मेंद्र की टीम ने फैक्ट्री में छापा मारकर दबोच लिया। आरोपी ने बताया कि उसने डीयू एसओएल से बीए की पढ़ाई की है। करीब दो साल पहले एक कोचिंग में लड़कू से मुलाकात हुई थी। फिर दोनों अलग-अलग दुकानों में काम करने लगे। युवती चांदनी चौक स्थित कपड़े की दुकान में एकाउंटेंट थी। आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे जिसकी वजह से युवती शादी करने के लिए जिद कर रही थी। फिर बुधवार को दोनों होटल में मिले। दोनों के बीच होटल में इसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसकी वजह से हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें