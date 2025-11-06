रातभर छतों पर भागा लेकिन पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस ने खूंखार बदमाश को ऐसे किया गिरफ्तार

संक्षेप: करीब एक साल से फरार चल रहे हत्या और रेप जैसे गंभीर मामलों के भगोड़े बदमाश नीतेश दहिया उर्फ 'नाइट' को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार कर लिया, जो भागने की तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार छतों से कूदते हुए पकड़ा गया।

दिल्ली पुलिस ने आखिरकार ऐले बदमाश को दबोच लिया, जो करीब एक साल से कानून की पकड़ से बाहर था। 29 साल का नीतेश दहिया उर्फ 'नाइट' छोटी-मोटी चोरियों से शुरू करके हत्या और रेप जैसे गंभीर जुर्म तक पहुंच चुका था। हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार इस बदमाश ने पुलिस को छकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में छतों पर भागते-भागते थक गया और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया।

चोरी से हत्या तक किए कई जुर्म नीतेश का करियर छोटी चोरियों से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह खूंखार अपराधी बन गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार ने बताया, "यह आदतन अपराधी है, जो 10वीं तक पढ़ा है।" इसके खिलाफ दिल्ली के बवाना थाने में अपहरण और हत्या का केस, कांजावला में नाबालिग से रेप (पॉक्सो एक्ट के तहत) और गुरुग्राम में धोखेबादी का मुकदमा दर्ज है। गुरुग्राम में तो इसके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट भी जारी हो चुका था।

2018 में की खौफनाक हत्या साल 2018 में नीतेश ने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड साहिल उर्फ गब्सू को अगवा कर मार डाला। साहिल के चाचा जोगिंदर की शिकायत पर बवाना पुलिस ने केस दर्ज किया। जांच में खुलासा हुआ कि साहिल एक लड़की से प्यार करता था, जिसके परिवार वाले भड़क गए। लड़की के बयान से पता चला – उसके पिता विजेंदर और भाई राकेश, मनीष, लोकेश, नीतेश व सौरभ ने ईंट-पत्थर और डंडों से साहिल को पीट-पीटकर मार डाला और लाश सोनीपत के सिलाना गांव के पास नहर में फेंक दी। नीतेश को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 16 नवंबर 2024 को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिली और वह फरार हो गया। 16 अक्टूबर 2025 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।

नाबालिग से प्यार का नाटक दूसरे मामले में नीतेश ने एक नाबालिग लड़की को 'प्यार' के नाम पर अगवा कर लिया और शादी रचा ली। कांजावला थाने में आईपीसी की धारा 363/376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। रिहा होने के बाद फिर जमानत तोड़ी और 3 सितंबर 2025 को भगोड़ा घोषित हुआ। दिल्ली के मंगोलपुरी, प्रशांत विहार, केएन काटजू मार्ग और आदर्श नगर में भी इसकी चोरी की कई वारदातें दर्ज हैं।