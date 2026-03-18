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पाकिस्तान में रची गई थी यूट्यूबर सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश, पहले सुहेल गैंग को मिली थी सुपारी

Mar 18, 2026 07:34 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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उत्तर प्रदेश के लोनी में रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई थी। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि सलीम की हत्या का जिम्मा सबसे पहले सुहेल गैंग को सौंपा गया था। इसके लिए ढाई लाख रुपये की सुपारी तय की गई थी।

पाकिस्तान में रची गई थी यूट्यूबर सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश, पहले सुहेल गैंग को मिली थी सुपारी

उत्तर प्रदेश के लोनी में रहने वाले यूट्यूबर सलीम वास्तिक की हत्या की साजिश पाकिस्तान में बैठकर रची गई थी। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि सलीम की हत्या का जिम्मा सबसे पहले सुहेल गैंग को सौंपा गया था। इसके लिए ढाई लाख रुपये की सुपारी तय की गई थी।

सुहेल गैंग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद यह जिम्मा जीशान और उसके भाई गुलफाम को दिया गया। मूलरूप से थाना नहटौर जिला बिजनौर के नरगढ़ी नवादा निवासी सुहेल मलिक उर्फ रोमियो वर्तमान में मेरठ स्थित सुभारती यूनिवर्सिटी के पीछे दोस्त के मकान में रह रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सुहेल और उसके पांच साथियों को कौशांबी पुलिस बीते 14 मार्च को जेल भेज चुकी है।

ढाई लाख रुपये की सुपारी

इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर करीब 12 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। इनसे स्थानीय पुलिस के साथ-साथ कई केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में सामने आया है कि सलीम वास्तिक की हत्या के लिए पाकिस्तान में बैठे सरफराज उर्फ सरदार ने ढाई लाख रुपये की सुपारी दी थी। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि सुहेल और इरम नाम की महिला पिछले तीन वर्षों से पाकिस्तानी एजेंट के रूप में सक्रिय थे।

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ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था सुहेल

ये दोनों रुपये का लालच देकर भारतीय युवाओं को जासूसी के नेटवर्क में शामिल कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि कौशांबी के भोवापुर गांव में सुहेल एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, जहां युवाओं को ऑनलाइन माध्यम से आतंक और जासूसी की प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस केंद्र को पाकिस्तान में बैठे सरफराज की ओर से संचालित किया जा रहा था।

पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर रेकी की

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर सुहेल गैंग के गुर्गे हमले से कुछ दिन पहले सलीम की रेकी करने भी पहुंचे थे। उस समय सलीम अपने दफ्तर में नहीं मिले। इसके बाद आरोपी बैरंग लौट गए। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर ने सलीम की हत्या का जिम्मा जीशान और गुलफाम को सौंप दिया। दोनों ने हमला तो किया, लेकिन सलीम की जान नहीं जा सकी और वह गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

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जीशान-गुलफाम के मारे जाने से टली बड़ी वारदात

सूत्रों का कहना है कि यदि समय रहते क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर जीशान और गुलफाम को मुठभेड़ में ढेर नहीं किया होता, तो आने वाले दिनों में कई बड़ी वारदात हो सकती थीं। मसूरी के नाहल गांव से पकड़े गए प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों ने भी पूछताछ में खुलासा किया था कि वह ईद के बाद कथित गुस्ताख-ए-रसूल को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

हालत में सुधार हो रहा

वहीं, सुहेल गैंग के सदस्यों ने भी जासूसी के साथ-साथ हिंसक गतिविधियों की साजिश कबूल की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दोनों नेटवर्क के खुलासे से एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही, जीशान-गुलफाम के मारे जाने के बाद बाकी आरोपियों में खौफ पैदा हो गया। बता दें कि यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर 27 फरवरी को हमला किया गया था। अभी उनकी हालत में सुधार हो रहा है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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