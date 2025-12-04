मिर्च फेंकी और चाकू से गोद डाला, मोदीनगर में सर्राफा व्यापारी का कत्ल; CCTV में कैद वारदात
गाजियाबाद के मोदीनगर में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। यहांगोविंदपुरी कॉलोनी में सुबह दुकान खोलते समय सर्राफा व्यापारी गिरधारी लाल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके अलावा आरोपी ने तमंचे से फायरिंग भी की। गोली चलाने वाले आरोपी को आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया।
गोविंदपुरी कॉलोनी निवासी गिरधारी लाल की मेन मार्केट में 'गिरधारी लाल एंड सन ज्वेलर्स' के नाम से दुकान है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब सवा नौ बजे गिरधारी लाल अपनी दुकान खोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने दुकान का शटर उठाया, तभी पैदल आए एक युवक ने अचानक उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। आरोपी ने तमंचे से फायरिंग भी की। दूसरी गोली चलाने वाला था, तभी आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया।
इसके बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों ने व्यापारी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां लोगों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आसपास के लोगों और व्यापारियों में भारी रोष है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना मौके पर पहुंच गए। पुलिस गोली मारने के कारणों और आरोपी के बारे में जांच कर रही है।