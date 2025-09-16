हरियाणा के पलवल में सनसनीखेज वारदात, खेत में पिता की हत्या; घर जाकर बेटे को भी गोली मारी

हरियाणा के पलवल में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव काशीपुर स्थित एक खेत में सोमवार सुबह करीब दस बजे कुछ बदमाशों ने खेत से लौटते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद घर जाकर उनके बेटे को भी गोली मार दी। घायल को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पलवल कैंप थाना की पुलिस 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान गांव काशीपुर निवासी 55 वर्षीय बिजेन्द्र के रूप में हुई है। जबकि उनके घायल बेटे की पहचान सचिन के रूप में हुई है। बिजेन्द्र की पत्नी श्यामवती ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि सोमवार सुबह करीब दस बजे वह अपने पति बिजेन्द्र के साथ पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत पर गए थे।

जैसे ही चारा लेकर घर की ओर चले, बाइक और पैदल आए गांव निवासी दिपांशु, तुषार, कुलदीप, संदीप, गौरव, सौरव, किरीश, प्रवीण, सतबीर, विपिन, भगत सिंह, जयसिंह, परविंद्र, राजबीर, साहिल, राजबीर, ओमप्रकाश व गुलाब अपने हाथों में पिस्तौल के अलावा धारदार हथियार, लाठी-डंडा लेकर उनका रास्ता रोक लिया। साथ ही मारपीट शुरू कर दी।

पीड़िता के अनुसार जबतक वह कुछ समझ पाते दिपांशु, तुषार व कुलदीप ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी और उनके पति बिजेन्द्र को गोली मार दी। आरोपियों ने उनके पति को पांच-छह गोलियां मारी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घायल बेटा जान बचाकर भागा पीड़िता श्यामवती ने बताया कि पति की हत्या करने के बाद सभी आरोपी बाइक और पैदल चले गए। सभी उनके घर पहुंचे और घर में बैठे उनके बेटे सचिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसमें सचिन को एक गोली लग गई। इस दौरान वह घायलावस्था में ही जान बचाकर भागा और पड़ोसी के घर में घुस गया। यह देखकर काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। यह देखकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की सूचना डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को दी।