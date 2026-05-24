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गुरुग्राम में सरेआम मर्डर! आपसी विवाद में व्यापारी को नुकीला हथियार घोपकर मार डाला

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट में मर्डर हो गया। एक शख्स ने व्यापारी की सुए घोपकर हत्या कर दी। दोनों के बीच ट्रक खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह जानलेवा घटना हुई है।

गुरुग्राम में सरेआम मर्डर! आपसी विवाद में व्यापारी को नुकीला हथियार घोपकर मार डाला

गुरुग्राम में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां की सबसे बड़ी फ्रूट मार्केट में एक युवक की सरेआम नुकीला हथियार घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि फ्रूट में मार्केट में दोनों व्यापारियों के बीच ट्रक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यापारी ने दूसरे की जान ले ली। यह घटना फ्रूट मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। दोनों के बीच बहस शुरू हुई थी, जो आगे चलकर जानलेवा बन गई।

क्या था मामला

मामला रविवार सुबह 6 बजे का है। गुरुग्राम फल मंडी में जय भगवान और भारत भूषण नाम के दो व्यापारियों की दुकानें हैं। रविवार को दुकान के सामने ट्रक खड़ा करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई के दौरान एक के हाथ में बोरी सिलने वाला सुआ मिल गया, जिससे घोपकर एक ने दूसरे की हत्या कर दी। हत्या के बाद फल मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

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मिली जानकारी के अनुसार, मृतक व्यापारी और आरोपी दोनों की दुकानें अगल-बगल में ही हैं। इस दौरान रविवार को जब फ्रूट मार्केट में ट्रकों का आना-जाना शुरू था, तभी एक ट्रक मृतक की दुकान के सामने खड़ा हो गया। व्यापारी ने दुकान के सामने से ट्रक को हटाने के लिए कहा, तभी दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के थोड़ी देर बाद ही हिंसक माहौल बन गया और एक व्यापारी ने दूसरे को बोरी सिलने वाले सुए से घोपकर मार डाला।

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घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

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पत्नी से झगड़ा होने पर युवक ने आत्महत्या की

बेगमपुर खटोला में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान झारखंड के गुमला जिले के अस्ता गांव निवासी विपुल के रूप में हुई है। वह पत्नी अनुजा के साथ किराये के मकान में रहता था और दोनों निजी कंपनी में नौकरी करते थे।

पुलिस के अनुसार, 22 मई को विपुल घर पर था, जबकि उसकी पत्नी की दिन की शिफ्ट थी। दोपहर में अनुजा खाना खाने कमरे पर आई थी। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि गुस्से में विपुल ने खाना फेंक दिया और पत्नी का खाना भी छीनकर फेंक दिया। इसके बाद अनुजा वापस ड्यूटी पर चली गई।

कुछ देर बाद पड़ोस की एक महिला ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर मकान मालिक को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो विपुल फंदे से लटका मिला। जांच में सामने आया कि पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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