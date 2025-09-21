दिल्ली में मर्डर! मामूली विवाद में युवक को चाकुओं से गोद डाला; 3 गिरफ्तार

दिल्ली के स्वरूप नगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामूली विवाद में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक मामूली विवाद में शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शख्स की हत्या के आरोप में तुरंत ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और आरोपियों को पहचानने में कामयाब रही। पुलिस ने चार आरोपियों की पहचान की और उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया है।

इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार की रात करीब 8 बजे हुई है। दिल्ली के स्वरूप नगर के लोअर जीटी रोड पर हुई। यहां खड्डा कॉलोनी के रहनेव वाले देवेंद्र पर उसके चार जानने वालों ने हमला कर दिया। चाकू से हुए हमले में देवेंद्र बुरी तरह घायल हो गया। घायल देवेंद्र को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल पहुंचाया। लेकिन यहां पहुंचने से पहले ही देवेंद्र की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने देवेंद्र की मौत की पुष्टि की।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली और हमले के दौरान मौजूद लोगों का बयान लिया। बयान लेने के बाद पुलिस ने साइबर टीम का सहारा लेकर आरोपियों के फोन को सर्विलांस पर लगाया और उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने कई जगहों पर छापा मारा। छापे में पुलिस ने रोहित, अविनाश और पवन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया की पवन के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई खून से सनी चाकू बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि इस हमले के दौरान आरोपियों ने जा कपड़े पहने थे, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। उनके कपड़े भी खून से सने हुए थे।