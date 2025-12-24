Hindustan Hindi News
बहन से प्रेम करता था युवक, दिल्ली में भाई ने ड्रग्स देकर मार डाला; नहर में फेंका शव

बहन से प्रेम करता था युवक, दिल्ली में भाई ने ड्रग्स देकर मार डाला; नहर में फेंका शव

संक्षेप:

Dec 24, 2025 02:31 pm ISTMohammad Azam पीटीआई, दिल्ली
दिल्ली में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक को ड्रग्स देकर मार डाला। दोनों ने युवक को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक आरोपी की चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था। आरोपियों ने युवक की हत्या करने के बाद उसका शव उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में मुनक नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। अंकित दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला था। 18 नवंबर से अंकित लापता चल रहा था। 22 नवंबर को पीसीआर को एक कॉल आई और बताया गया कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक शव मिला। पुलिस ने तलाशी ली तो पता चला कि ये शव सदर बाजार के रहने वाले अंकित का है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि मृतक अंकित के हाथ पैर जूतों के फीते से बंध हुए थे और उसके गले में एक रूमाल लगा हुआ था। इसके अलावा अंकित के सिर पर भी तीन गहरे घाव थे। पुलिस ने इस मामले की जांच तब तेज की जब एक दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी से आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आशीष ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया।

क्यों की थी हत्या

इस घटना की जांच करने और आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक अंकित एक आरोपी की बहन के साथ रिलेशनशिप में था। रिलेशनशिप को लेकर आरोपी आशीष अंकित से नाराज रहता था और बहन से दूर रहने की कई बार चेतावनी भी दे चुका था। बार-बार चेतावनी के बाद भी जब अंकित नहीं माना तो आशीष ने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।

आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने अंकित को टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन पर बुलाया था। इसके बाद अंकित को लेकर दोनों गड्ढा कॉलोनी के एक घर ल गए और वहां अंकित को ड्रग्स दिया। जब अंकित नशे में धुत हो गया तो उसके हाथ और पैर बांधकर सिर पर जोरदार हमला किया गया। इसके बाद अंकित के शव को एक पिकअप में लादकर मुनक नहर में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, शव के लिए इस्तेमाल किया गया पिकअप और पीड़ित को ले जाने वाले स्कूटर भी बरामद कर लिया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
