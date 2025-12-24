बहन से प्रेम करता था युवक, दिल्ली में भाई ने ड्रग्स देकर मार डाला; नहर में फेंका शव

संक्षेप: दिल्ली में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक को ड्रग्स देकर मार डाला। दोनों ने युवक को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक आरोपी की चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक को ड्रग्स देकर मार डाला। दोनों ने युवक को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक आरोपी की चचेरी बहन के साथ रिलेशनशिप में था। आरोपियों ने युवक की हत्या करने के बाद उसका शव उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में मुनक नहर में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। अंकित दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला था। 18 नवंबर से अंकित लापता चल रहा था। 22 नवंबर को पीसीआर को एक कॉल आई और बताया गया कि हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास एक शव मिला। पुलिस ने तलाशी ली तो पता चला कि ये शव सदर बाजार के रहने वाले अंकित का है।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि मृतक अंकित के हाथ पैर जूतों के फीते से बंध हुए थे और उसके गले में एक रूमाल लगा हुआ था। इसके अलावा अंकित के सिर पर भी तीन गहरे घाव थे। पुलिस ने इस मामले की जांच तब तेज की जब एक दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी से आरोपी आशीष को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आशीष ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसके साथी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया।

क्यों की थी हत्या इस घटना की जांच करने और आरोपियों से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक अंकित एक आरोपी की बहन के साथ रिलेशनशिप में था। रिलेशनशिप को लेकर आरोपी आशीष अंकित से नाराज रहता था और बहन से दूर रहने की कई बार चेतावनी भी दे चुका था। बार-बार चेतावनी के बाद भी जब अंकित नहीं माना तो आशीष ने अपने दोस्त विशाल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।