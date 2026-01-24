दिल्ली में हत्या! युवको को पिता-पुत्र ने मार दी गोली; भारी पुलिस बल तैनात
दिल्ली के शाहदरा में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की पहचान फैजान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फैजान की हत्या पिता और बेटे ने मिलकर की है। हत्या की वजह उनके बीच लोन को लेकर हुआ विवाद था।
दिल्ली के शाहदरा में एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मृतक की पहचान फैजान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि फैजान की हत्या पिता और बेटे ने मिलकर की है। हत्या की वजह उनके बीच लोन को लेकर हुआ विवाद था।
इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि आधी रात को घटना की सूचना मिली थी। वेलकम में फायरिंग की सूचना मिलने के बाद मौजपूर स्थित मिस्टर किंग लाउंज ऐंड कैफे पर पुलिस की टीम पहुंची। टीम ने पहुंचने पर देखा कि एक युवक को गोली लगी थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में सबूत जुटाए जा रहे हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि फोरेंसिक टीम मौके पर से सबूत इकट्ठा कर रही है। इस मामले में वेलकम पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अपराध में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया है।
इस मामले में मृतक के परिजनों का बयान भी सामने आया है। मृतक के भाई ने कहा कि मेरे भाई को तीन गोलियां मारी गईं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सिर्फ दो गोलियों की मैगजीन मौके से बरामद की गई है। भाई ने बताया कि एक गोली मृतक के सिर में लगी जो पार करके निकल गई। इसके अलावा दो गोलियां उसके सीने में भी लगी हैं। मृतक के भाई ने बताया कि गोली मारने के बाद उसके भाई को चाकुओं से भी मारा गया है। भाई ने कहा कि उसके हाथ पर चोट के काफी निशान थे, जो बताता है कि मरने से पहले उसने काफी संघर्ष किया होगा।